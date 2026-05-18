فروش بلیت قطار اردبیل - مشهد از امروز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه با بیان اینکه زمان دقیق حرکت قطار از اردبیل به سمت مشهد مقدس هفتم خرداد است، اظهار کرد: در اسفند سال گذشته راهآهن اردبیل آماده افتتاح با حضور رئیسجمهور بود اما با توجه به وقوع جنگ تحمیلی، این برنامه به تعویق افتاد.
وی افزود: اکنون و پس از انجام اقدامات لازم برای حرکت قطار در این مسیر ریلی و آمادهسازی ایستگاه، راهآهن اردبیل در اختیار مردم شریف استان قرار میگیرد.
استاندار اردبیل بیان کرد: آیین افتتاح رسمی پروژه راهآهن اردبیل - میانه هم به زودی با حضور مسؤولان کشوری برگزار خواهد شد.
