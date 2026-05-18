۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

فروش بلیت قطار اردبیل - مشهد از امروز آغاز شد

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: بلیت‌فروشی قطار اردبیل به مشهد مقدس از امروز در تمامی مراجع رسمی و معتبر فروش بلیت آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه با بیان اینکه زمان دقیق حرکت قطار از اردبیل به سمت مشهد مقدس هفتم خرداد است، اظهار کرد: در اسفند سال گذشته راه‌آهن اردبیل آماده افتتاح با حضور رئیس‌جمهور بود اما با توجه به وقوع جنگ تحمیلی، این برنامه به تعویق افتاد.

وی افزود: اکنون و پس از انجام اقدامات لازم برای حرکت قطار در این مسیر ریلی و آماده‌سازی ایستگاه‌، راه‌آهن اردبیل در اختیار مردم شریف استان قرار می‌گیرد.

استاندار اردبیل بیان کرد: آیین افتتاح رسمی پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه هم به زودی با حضور مسؤولان کشوری برگزار خواهد شد.

