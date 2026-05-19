۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۱۲

فرماندار دیلم: تخلیه شناورها ۱۷۳ درصد افزایش یافت

بوشهر- فرماندار دیلم از رشد ۱۷۳ درصدی تخلیه شناورهای سفاری از لحاظ وزنی در سال گذشته به‌ویژه دربازه زمانی جنگ رمضان نسبت به سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل کاظمی سه شنبه شب در آیین تجلیل از فعالان عملیات تخلیه شناورهای سفاری اظهار کرد: در ایام حساس و خطیر جنگ تحمیلی دوم و سوم به‌ویژه جنگ رمضان، با احساس مسئولیت، همکاری صمیمانه و تلاش خالصانه دست‌اندرکاران، ۱۲۰ فروند شناور سفاری تنها در مدت حدود ۴۰ روز تخلیه شد و در همین بازه زمانی کوتاه نیز مجوزات لازم از سوی اداره استاندارد و شبکه بهداشت وجهاد کشاورزی صادر گردید.

وی با اشاره به آمار عملکرد سال ۱۴۰۴ افزود: درمجموع این سال ۲۴۸ فروند شناور سفاری شامل سفرهای اول، دوم و سفرهای تشویقی تخلیه شده که این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۳ از لحاظ وزنی ۱۷۳ درصد رشد داشته است.

فرماندار دیلم با قدردانی از پرسنل دریابانی، گمرک، اداره بندر و دریانوردی، اداره استاندارد، شبکه بهداشت، جهاد کشاورزی و تعاونی لنجداران گفت: بی‌تردید خدمات ارزشمند و تلاش‌های صادقانه این عزیزان، جلوه‌ای از تعهد، ایثار، مسئولیت‌پذیری و همکاری مؤثر در خدمت به مردم شریف شهرستان دیلم بوده است.

کاظمی تأکید کرد: این هماهنگی مثال‌زدنی میان بخش‌های دولتی و غیردولتی نشان داد که با تکیه بر روحیه جهادی می‌توان در خطیرترین شرایط نیز به مطالبات به‌حق مردم پاسخ گفت و از منافع ملی صیانت کرد.

در این آیین از دست‌اندرکارانی که در ایام حساس جنگ تحمیلی و بویژه جنگ رمضان در امر تخلیه شناورهای سفاری نقش مؤثر ایفا کردند، با اهدای لوح سپاس وهدایایی تجلیل به‌عمل آمد.

