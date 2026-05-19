فرماندار دیلم: تخلیه شناورها ۱۷۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل کاظمی سه شنبه شب در آیین تجلیل از فعالان عملیات تخلیه شناورهای سفاری اظهار کرد: در ایام حساس و خطیر جنگ تحمیلی دوم و سوم بهویژه جنگ رمضان، با احساس مسئولیت، همکاری صمیمانه و تلاش خالصانه دستاندرکاران، ۱۲۰ فروند شناور سفاری تنها در مدت حدود ۴۰ روز تخلیه شد و در همین بازه زمانی کوتاه نیز مجوزات لازم از سوی اداره استاندارد و شبکه بهداشت وجهاد کشاورزی صادر گردید.
وی با اشاره به آمار عملکرد سال ۱۴۰۴ افزود: درمجموع این سال ۲۴۸ فروند شناور سفاری شامل سفرهای اول، دوم و سفرهای تشویقی تخلیه شده که این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۳ از لحاظ وزنی ۱۷۳ درصد رشد داشته است.
فرماندار دیلم با قدردانی از پرسنل دریابانی، گمرک، اداره بندر و دریانوردی، اداره استاندارد، شبکه بهداشت، جهاد کشاورزی و تعاونی لنجداران گفت: بیتردید خدمات ارزشمند و تلاشهای صادقانه این عزیزان، جلوهای از تعهد، ایثار، مسئولیتپذیری و همکاری مؤثر در خدمت به مردم شریف شهرستان دیلم بوده است.
کاظمی تأکید کرد: این هماهنگی مثالزدنی میان بخشهای دولتی و غیردولتی نشان داد که با تکیه بر روحیه جهادی میتوان در خطیرترین شرایط نیز به مطالبات بهحق مردم پاسخ گفت و از منافع ملی صیانت کرد.
در این آیین از دستاندرکارانی که در ایام حساس جنگ تحمیلی و بویژه جنگ رمضان در امر تخلیه شناورهای سفاری نقش مؤثر ایفا کردند، با اهدای لوح سپاس وهدایایی تجلیل بهعمل آمد.
