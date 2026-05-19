به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی‌امیری شامگاه سه‌شنبه در نخستین روز سفر خود به اصفهان، با حضور در یکی از تجمعات مردمی این شهر و همراهی مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، به گفت‌وگویی چهره‌به‌چهره با شهروندان پرداخت.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این دیدار میدانی با تأکید بر ضرورت ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم اظهار کرد: مسئول باید پای حرف مردم بایستد و مطالبات را مستقیم بشنود، نه از پشت میز.

در جریان این حضور شبانه، شماری از شهروندان مسائل و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و وزیر و استاندار نیز ضمن گفت‌وگوی صمیمانه با آنان، بر پیگیری موضوعات در چارچوب اختیارات و ظرفیت‌های دولت تأکید کردند.

صالحی‌امیری همچنین از روحیه مطالبه‌گری، نجابت و همراهی مردم اصفهان قدردانی کرد و این گفت‌وگوهای میدانی را فرصتی برای درک دقیق‌تر مطالبات جامعه دانست.

این حضور شبانه در حالی انجام شد که سفر سه‌روزه وزیر میراث‌فرهنگی به استان اصفهان با هدف بررسی ظرفیت‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی و دیدار با فعالان این حوزه‌ها در حال برگزاری است.