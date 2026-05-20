۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۰۷

جهانیان: اقدامات انجمن‌های غیردولتی ترک اعتیاد قابل تقدیر است

بوشهر- معاون سیاسی استاندار بوشهر از اقدامات مراکز و انجمن‌های غیر دولتی در ترک اعتیاد و بازپروری معتادان تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر احسان جهانیان در نشست کمیته توسعه مشارکت و سازمان‌های مردم نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار کرد: اقدامات غیر انتفاعی برخی انجمن‌های فعال در حوزه ترک اعتیاد و بازپروری معتادان با استفاده از تجربیات بهبودیافتگان و ایجاد فضای تعاملی موثر واقع شده و منجر به بهبودی معتادان شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس کمیته استانی با بیان اینکه موفقیت در این مسیر تا بخش زیادی به انگیزه و عزم فرد مبتلای به اعتیاد بستگی دارد و اینگونه مراکز تسهیل‌گر هستند، افزود: دستگاه‌های اجرایی که در این حوزه مأموریت دارند، باید در تأمین فضای برگزاری این جلسات همکاری کنند.

معاون سیاسی استاندار و جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر تأکید کرد: علی‌رغم اقداماتی که برخی خیرین در موضوع ترک اعتیاد داشته‌اند، لیکن همچنان نیاز به توسعه مشارکت خیرین در کاهش این آسیب اجتماعی است و دبیرخانه شورا باید برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری همایش تجلیل از خیرین این عرصه و ضرورت مشارکت بیشتر را ترویج دهند.

رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی استان اظهار کرد: با توجه به وضع موجود و مشکلات مترتب بر تأمین سرانه بازپروری و نگهداری معتادان در مراکز ماده ۱۵، دبیرخانه شورا پیگیری لازم به‌منظور راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ را از طریق ستاد مرکزی به عمل آورند.

