به گزارش خبرگزاری مهر احسان جهانیان در نشست کمیته توسعه مشارکت و سازمانهای مردم نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار کرد: اقدامات غیر انتفاعی برخی انجمنهای فعال در حوزه ترک اعتیاد و بازپروری معتادان با استفاده از تجربیات بهبودیافتگان و ایجاد فضای تعاملی موثر واقع شده و منجر به بهبودی معتادان شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس کمیته استانی با بیان اینکه موفقیت در این مسیر تا بخش زیادی به انگیزه و عزم فرد مبتلای به اعتیاد بستگی دارد و اینگونه مراکز تسهیلگر هستند، افزود: دستگاههای اجرایی که در این حوزه مأموریت دارند، باید در تأمین فضای برگزاری این جلسات همکاری کنند.
معاون سیاسی استاندار و جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر تأکید کرد: علیرغم اقداماتی که برخی خیرین در موضوع ترک اعتیاد داشتهاند، لیکن همچنان نیاز به توسعه مشارکت خیرین در کاهش این آسیب اجتماعی است و دبیرخانه شورا باید برنامهریزی لازم برای برگزاری همایش تجلیل از خیرین این عرصه و ضرورت مشارکت بیشتر را ترویج دهند.
رئیس کمیته مشارکتهای مردمی استان اظهار کرد: با توجه به وضع موجود و مشکلات مترتب بر تأمین سرانه بازپروری و نگهداری معتادان در مراکز ماده ۱۵، دبیرخانه شورا پیگیری لازم بهمنظور راهاندازی مرکز ماده ۱۶ را از طریق ستاد مرکزی به عمل آورند.
