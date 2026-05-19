  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۱

بقائی: آمریکا نمی‌تواند جنایت شرم آور میناب را مخفی کند

بقائی: آمریکا نمی‌تواند جنایت شرم آور میناب را مخفی کند

سخنگوی وزارت امور خارجه در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: هدف قرار دادن یک مرکز آموزشی فعال در ساعات مدرسه، نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی و مصداق بارز جنایت جنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا درباره دلیل هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه میناب و کشتار بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز و معلم، در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: ادعای فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) مبنی بر اینکه مدرسه ابتدایی شجره طیبه میناب در محدوده یک مرکز موشکی بوده است، کاملاً بی‌اساس و انحرافی است. این تحریف آشکار، تلاشی واضح برای پنهان کردن ماهیت واقعی حملات موشکی ۲۸ فوریه است که موجب قتل عام بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز و معلمانشان شد.

وی افزود: هدف قرار دادن یک مرکز آموزشی فعال در ساعات مدرسه، نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی و مصداق بارز جنایت جنگی به شمار می‌رود.

بقائی اشاره داشت: ماهیت غیرنظامی این مکان را نمی‌توان با توجیهات فنی و بازی با کلمات پوشاند. فرماندهان نظامی و مقامات آمریکایی که مسئول صدور دستور و اجرای این حمله فاجعه‌بار بوده‌اند، باید طبق قوانین بین‌المللی کاملاً پاسخگو و محاکمه شوند.

کد مطلب 6835318

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها