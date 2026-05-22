بقایی: تخریب انستیتو پاستور ایران، تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، با انتشار فرازهایی از گزارش نشریه پزشکی «لنست» درباره آسیب‌های وارده به انستیتو پاستور ایران در نتیجه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به این موسسه، نوشت: «نشریه معتبر پزشکی لنست هشدار داده که آسیب واردشده به انستیتو پاستور ایران در نتیجه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، امنیت بهداشتی کل منطقه را در معرض خطر قرار داده است. لنست در گزارشی نوشته است: انستیتو پاستور ایران بیش از صد سال یکی از پایه‌های اصلی نظام سلامت کشور بوده است. این مؤسسه نقش اساسی در تولید و توسعه واکسن، خدمات آزمایشگاهی مرجع، تشخیص بیماری‌ها و رصد بیماری‌های عفونی و واگیردار از جمله کرونا، وبا، هاری، سرخک، سل، ایدز و هپاتیت ویروسی داشته است. آسیب به این مؤسسه فقط یک خسارت نمادین نیست، بلکه تهدیدی جدی و فوری برای سلامت عمومی به شمار می‌رود. [...] این مسئله تنها به ایران محدود نمی‌شود و می‌تواند بهداشت عمومی در کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.»

بقایی ادامه داد: «حمله به یک مرکز علمی و بهداشتی با بیش از یک قرن سابقه، فقط حمله به یک ساختمان نیست؛ بلکه تعرض به حق برخورداری از سلامتی، حق بهره‌مندی از دانش و حق حیات مردم ایران است. حمله آمریکا و اسرائیل به انستیتو پاستور ایران، مصداق روشن جنایت جنگی است و عاملان آن باید مواخذه و مجازات شوند.»