۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۳۸

وقوع زمین لرزه ۴.۷ ریشتری حوالی لافت هرمزگان

بندرعباس- زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر حوالی لافت در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر ساعت ٠۳:۱٠:۱۱ روز چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت حوالی لافت در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۲٠ کیلومتری زمین و در موقعیت ۵۵.۸ طول جغرافیایی و ۲۷.٠۷ عرض جغرافیایی ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین لرزه، ۱۹ کیلومتری لافت، ۲۴ کیلومتری بندرخمیر و ۲۹ کیلومتری درگهان در استان هرمزگان اعلام شده اند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

