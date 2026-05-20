وقوع زمین لرزه ۴.۷ ریشتری حوالی لافت هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۴.۷ ریشتر ساعت ٠۳:۱٠:۱۱ روز چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت حوالی لافت در استان هرمزگان به وقوع پیوست.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در عمق ۲٠ کیلومتری زمین و در موقعیت ۵۵.۸ طول جغرافیایی و ۲۷.٠۷ عرض جغرافیایی ثبت شده است.
نزدیکترین شهرها به کانون این زمین لرزه، ۱۹ کیلومتری لافت، ۲۴ کیلومتری بندرخمیر و ۲۹ کیلومتری درگهان در استان هرمزگان اعلام شده اند.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.
نظر شما