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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۶:۵۴

زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری حوالی بندرخمیر را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۵ ریشتری حوالی بندرخمیر را لرزاند

بندرعباس - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر صبح شنبه حوالی شهرستان بندرخمیر در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه ساعت ۶:۰۷ و ۳۷ ثانیه صبح شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ در محدوده مرز خلیج فارس، جزیره قشم و هرمزگان و در حوالی بندرخمیر به وقوع پیوست.

بر پایه این گزارش، کانون زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۵.۴ و عرض جغرافیایی ۲۶.۷۱ و در عمق ۱۴ کیلومتری زمین ثبت شده است.

مرکز لرزه‌نگاری کشوری اعلام کرد این زمین‌لرزه در فاصله ۳۲ کیلومتری بندرخمیر، ۴۱ کیلومتری لافت و ۴۸ کیلومتری بندر کنگ رخ داده و فاصله آن تا مرکز استان هرمزگان، شهر بندرعباس، ۱۰۱ کیلومتر است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا مصدومیت ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و در صورت اعلام اطلاعات تکمیلی، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6890950

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