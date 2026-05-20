۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۰۲

کرمان درگیر گرد و غبار؛ ادارات با ۲ ساعت تأخیر آغاز به کارمی کنند

کرمان- اداره کل مدیریت بحران استان کرمان از تاخیر ۲ ساعته در آغاز به کار ادارات این شهرستان، امروز چهارشنبه به‌ دلیل غلظت آلایندگی هوا و گرد و غبار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استان کرمان، صبح چهارشنبه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به تداوم گرد و غبار، افزایش غلظت آلاینده‌ها و ضرورت حفظ سلامت شهروندان، تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان، بخش مرکزی شهرستان کرمان و بخش‌های شهداد و چترود به‌جز نهادهای امدادی، خدماتی و نظامی، با دو ساعت تأخیر و از ساعت ۹ صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که در صورت تداوم شرایط نامساعد جوی و افزایش آلودگی هوا، تصمیم درباره تعطیلی کامل ادارات و دستگاه‌ها حداکثر تا ساعت ۸ صبح اعلام می‌شود.

