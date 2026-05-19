ریزگردها آسمان کرمان را فراگرفت؛ ادامه آلودگی هوا تا پایان هفته

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: اداره کل هواشناسی استان کرمان با انتشار هشدار سطح نارنجی شماره ۳ از تشدید ناپایداری‌های جوی در مناطق وسیعی از استان خبر داد و اعلام کرد که از بعدازظهر امروز سه شنبه ورود تدریجی گرد و غبار فرامنطقه‌ای از سمت غرب به استان آغاز شده و این روند تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز بعدازظهر در ارتفاعات شمالی استان افزایش ابر و رگبار پراکنده باران مورد انتظار است؛ اما پدیده غالب و اثرگذار جوی در کل استان، تشدید وزش باد عنوان شده که تا جمعه تداوم خواهد داشت.

بیشترین میزان گرد و غبار و ریزگردها نیز هم اکنون در آسمان شهرستان های غربی و شمالی استان وجود دارد و دید افقی در جاده ها و شهرهای استان کاهش یافته است.

گرد و غبار ادامه دارد

مدیرکل هواشناسی استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه خاستگاه این گرد و غبار فرامنطقه‌ای بوده و منحصر به استان کرمان نیست، اظهار داشت: بر اساس خروجی مدل‌های عددی، روزهای چهارشنبه و جمعه وزش باد در سطح استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود. در این دو روز، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به خیزش گرد و خاک، کاهش قابل توجه دید افقی و اختلال در تردد راه‌های مواصلاتی استان کرمان و استان‌های همجوار شود.

محسن عراقی زاده با اشاره به اینکه هشدار صادر شده از نوع نارنجی است، افزود: این هشدار به معنی آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی و احتمال اعمال محدودیت‌های ترافیکی و تعطیلی برخی مراکز آموزشی و اداری است.

هوای کرمان ناسالم است

بر اساس اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر از سامانه پایش کیفی هوای استان، هم اکنون بیشترین غلظت گرد و غبار در شهرستان‌های رفسنجان، انار، شهداد، ریگان، فهرج و بم ثبت شده است.

شاخص لحظه‌ای ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در شهر کرمان به عدد ۱۶۷ رسیده که در گروه بسیار ناسالم طبقه‌بندی می‌شود. این شاخص برای شهرهای بم و ریگان به ترتیب ۱۸۳ و ۱۹۲ گزارش شده که در آستانه وضعیت خطرناک قرار دارد.

دید افقی در برخی از جاده های استان به خصوص در شمال کاهش یافته و تردد خودروهای سنگین با کندی انجام می‌شود. پلیس راه استان کرمان نیز در اطلاعیه‌ای از رانندگان خواسته است تا با روشن نگه داشتن چراغ‌های جلو و رعایت فاصله طولی، از هرگونه توقف در حاشیه جاده‌های شرقی خودداری کنند.

مردم از تردد غیر ضروری خودداری کنند

حمیده حبیبی، کارشناس هواشناسی استان کرمان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی این اداره کل، اظهار داشت: از بعدازظهر امروز به تدریج شاهد ورود گرد و غبار فرامنطقه ای از سمت غرب به استان کرمان خواهیم بود و این روند تا پایان هفته جاری ادامه دارد که منجر به کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت غبار در اکثر مناطق استان می شود.

حبیبی، با تأکید بر اینکه پدیده غالب جوی در روزهای آینده تشدید وزش باد است، تصریح کرد: از بعدازظهر امروز بر میزان شدت وزش باد در سطح استان افزوده می شود و تا پایان هفته، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با افزایش گرد و غبار پیش بینی می شود.

وی در تشریح روزهای اوج این ناپایداری گفت: روزهای چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت و جمعه اول خرداد، وزش باد از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود. در اغلب مناطق استان، وزش باد شدید رخ می دهد که خیزش گرد و خاک، کاهش قابل توجه دید افقی و اختلال در تردد راه های مواصلاتی استان کرمان و استان های همجوار را به همراه دارد.

حبیبی، درباره سایر پدیده های جوی نیز گفت: امروز بعدازظهر در ارتفاعات شمال استان شامل شهرستانهای زرند، کوهبنان و راور، افزایش ابر و رگبار پراکنده باران نیز دور از انتظار نیست؛ اما تأکید می کنم که پدیده غالب در کل استان، تشدید وزش باد و گرد و غبار است.

این کارشناس هواشناسی در پایان ضمن درخواست از هم استانی ها برای پرهیز از تردد غیرضروری در فضای باز، به ویژه برای بیماران قلبی و تنفسی، کودکان و سالمندان، گفت: رانندگان در جاده های مواصلاتی استان با احتیاط کامل رانندگی کرده و پیش از سفر، آخرین وضعیت جوی را از منابع رسمی پیگیری کنند.

همچنین همراه داشتن ماسک مناسب برای گروه های حساس در روزهای پیش رو ضروری است و از شهروندان می خواهیم اخبار تکمیلی را تنها از رسانه های معتبر دنبال کنند.