گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در اکثر مناطق استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر سه شنبه اعلام کرد: طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی امروز بعدازظهر در ارتفاعات شمال استان افزایش ابر و رگبار پراکنده باران پیش بینی می شود.

همچنین پیرو هشدار نارنجی شماره 3 از بعدازظهر امروز بر میزان شدت وزش باد در سطح استان کرمان افزوده خواهد شد و تا پایان هفته وزش باد نسبتا شدید تا شدید و افزایش گردو غبار پدیده غالب جوی خواهد بود.

بر اساس پیش بینی هواشناسی روزهای چهارشنبه و جمعه وزش باد از شدت بیشتری برخوردار بوده و در اغلب مناطق استان کرمان وزش باد شدید رخ خواهد داد، لذا خیزش گردوخاک، کاهش دید و احتمال اختلال در تردد راه های مواصلاتی استان کرمان و استان های همجوار دور از انتظار نیست.

همچنین امروز به تدریج از سمت غرب ورود گرد و غبار فرامنطقه ای به استان کرمان پیش بینی می شود که تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و موجب کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت غبار در اکثر مناطق خواهد شد.