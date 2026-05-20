۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۴۸

تولید سالانه ۵۰ تن «گل محمدی» در استان ایلام

ایلام - رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام از تولید سالانه ۵۰ تن «گل محمدی» در استان ایلام خبر داد.

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های مناسب استان برای توسعه کشت گیاهان دارویی اظهار کرد: گل محمدی به دلیل نیاز آبی پایین و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، یکی از گزینه‌های مناسب برای توسعه کشاورزی در شرایط محدودیت منابع آبی به شمار می‌رود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۵ هکتار از اراضی استان به کشت گل محمدی اختصاص یافته و سالانه حدود ۵۰ تن گل محمدی در ایلام تولید می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به ارزش افزوده بالای این محصول تصریح کرد: علاوه بر تولید گل تازه، فرآوری محصولاتی نظیر گلاب، عرقیات گیاهی و گل خشک نیز در استان در حال انجام است که می‌تواند زمینه افزایش درآمد و اشتغال برای بهره‌برداران را فراهم کند.

وی ادامه داد: توسعه کشت گیاهان دارویی، حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای کیفیت محصولات از برنامه‌های مهم بخش کشاورزی استان است تا سهم ایلام در بازارهای داخلی و صادراتی افزایش یابد.

کد مطلب 6835402

