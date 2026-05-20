تولید سالانه ۵۰ تن «گل محمدی» در استان ایلام

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای مناسب استان برای توسعه کشت گیاهان دارویی اظهار کرد: گل محمدی به دلیل نیاز آبی پایین و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، یکی از گزینههای مناسب برای توسعه کشاورزی در شرایط محدودیت منابع آبی به شمار میرود.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۵ هکتار از اراضی استان به کشت گل محمدی اختصاص یافته و سالانه حدود ۵۰ تن گل محمدی در ایلام تولید میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با اشاره به ارزش افزوده بالای این محصول تصریح کرد: علاوه بر تولید گل تازه، فرآوری محصولاتی نظیر گلاب، عرقیات گیاهی و گل خشک نیز در استان در حال انجام است که میتواند زمینه افزایش درآمد و اشتغال برای بهرهبرداران را فراهم کند.
وی ادامه داد: توسعه کشت گیاهان دارویی، حمایت از تولیدکنندگان و ارتقای کیفیت محصولات از برنامههای مهم بخش کشاورزی استان است تا سهم ایلام در بازارهای داخلی و صادراتی افزایش یابد.
