به گزارش خبرنگار مهر، طرفداران رمان به‌دنبال ماجراهای دنباله‌داری هستند که چند روزی آن‌ها را درگیر کند و شاید یکی از دلایل اینکه تمایل‌شان به خواندن داستان کوتاه کم است، این پیش‌فرض باشد که داستان کوتاه این ویژگی را ندارد؛ اما داستان کوتاهی که ایده و پرداخت جذاب، گیرا و مناسبی داشته باشد، نه با داشتن ماجراهای دنباله‌دار بلکه از طریق درون‌مایه و پایانش می‌تواند همان‌طور که خواننده می‌خواهد او را درگیر کند.

مجموعه‌داستان «پیگرد قانونی یک مُشارٌالیه» دارای این ویژگی است. این کتاب را نوید ظریف‌کریمی نوشته و انتشارات سوره مهر در سال 1404 منتشر کرده است. این اثر 134 صفحه دارد با هفت داستان. هر کدام از داستان‌های این مجموعه در جشنواره‌ای ادبی برگزیده شده‌اند.

عناوین داستان‌های این کتاب عبارت‌اند از: ژیان، بالای سرِ حضرت، پیگرد قانونی یک مشارٌالیه، روی نوار مرزی، یَومُ‌التُوپ، مرا به خانه‌ام ببر... و روادید.

داستان‌ها از نظر ایده و شخصیت مستقل هستند. برای مثال داستان «ژیان» که داستان برگزیده دهمین دوره جشنواره داستان انقلاب است، درباره ترور یک ساواکی است که نویسنده در قالب مصاحبه با اشخاص مرتبط تلاش می‌کند داستان این ایده را برای مخاطب تعریف کند. داستان «بالای سرِ حضرت»، برگزیده سوم نخستین جشنواره داستان رضوی به زبان ترکی آذربایجانی است. این داستان درباره کینه و کدورتی قدیمی است که دارد ازدواج یک دختر و پسر در حرم امام رضا (ع) را بهم می‌زند.

داستان «پیگرد قانونی یک مشارٌالیه» نیز به یاد دو پزشک خوش‌نام و فداکار سال‌های پیشین مشهد به نام‌های دکتر موسی حجازی و دکتر مرتضی شیخ نوشته شده است. این اثر در قالب زندگی یک نویسنده مبارز، داستان تلاش‌ها و مبارزات این پزشکان را بیان می‌کند.

داستان «روی نوار مرزی» به گذشته‌های دور می‌رود، به زمان حضرت محمد (ص) و شعب ابی‌طالب. داستان درباره مردی جوان به نام رحیل است که عاشق دختری به نام سلماست ولی سلما با حضور در شعب و بودن در کنار پیامبر وارد دنیای دیگری می‌شود که پدر رحیل با آن مخالف است و نمی‌خواهد این عشق به سرانجام برسد.

«یَومُ‌التُوپ»، داستان دیگری از این مجموعه است. این داستان به ماجرای سرقت جواهر از عمارت مجلس در دوران مشروطه می‌پردازد. نصیرا و اباذر پس از به توپ بستن مجلس به آن عمارت می‌روند و جواهراتی را می‌دزدند اما این دزدی عاقبت همه را تغییر می‌دهد به‌خصوص زن نصیرا را.

داستان دیگری که در این مجموعه قرار گرفته «مرا به خانه‌ام ببر...» نام دارد. این اثر به ماجرای مردی مسن می‌پردازد که در آسایشگاه است ولی باید خودش را در شبی معین به جایی برساند. او با سوارشدن در ماشین راننده آنجا، ماجراهایی را برای خود و او رقم می‌زند.

آخرین داستان مجموعه «پیگرد قانونی یک مُشارٌالیه»، «روادید» نام دارد که برگزیده جشنواره داستان کوتاه بانه در سال 1398 بوده است. این اثر فضایی مدرن‌تر از داستان‌های دیگر دارد. داستان آن به یک فیلم‌نامه برمی‌گردد و درباره دو ورزشکاری است که باید یکی از آن‌ها برای حضور در تیم ملی بدمینتون انتخاب شود. آن‌ها قول و قراری باهم دارند؛ باید یکی از آن دو ضعیف بازی کند و خود را کنار بکشد اما در پسِ این درخواست و قبول آن، ماجراهای پنهانی وجود دارد که فیلم‌نامه‌نویس تلاش می‌کند آن را به یکی از تهیه‌کنندگان بزرگ سینما بفهماند تا راضی شود این فیلم کوتاه را بسازد.

داستان‌های کتاب «پیگرد قانونی یک مُشارٌالیه» روان و خوش‌خوان هستند و از شیوایی ادبی بهره‌مندند. نویسنده با استفاده از کلمات متنوع و مرتبط به فضای هر داستان تلاش کرده توانایی خود در ساخت و پرداخت ایده و شخصیت‌های داستانی را به خواننده نشان دهد و او را جذب، درگیر و همراه کند. این همراهی را می‌توان هنگام مطالعه هر داستان مشاهده کرد که ناخودآگاه این کشش در خواننده ایجاد می‌شود که دنباله داستان را بگیرد و به پایانش برسد.

در بخشی از متن داستان «پیگرد قانونی یک مُشارٌالیه» می‌خوانیم: یکی دو سال بعدش بود که واقعیت را درباره خودم فهمیدم. به رویم نمی‌آورد، اما یک روز که اتفاقی به اتاق دوسیه‌ها رفتم، لای اوراق دوسیه‌ام دیدم که جلوی عنوان بیماری نوشته «میزانتروپ». تازه فهمیدم اینکه می‌گفته مشکلی ندارم برای روحیه دادن و بخشی از پروسه درمانم بوده. هنوز هم نتوانسته‌ام قبول کنم که نگه داشتنم در تیمارستان فقط به سبب در امان ماندنم از دست شهربانی‌چی‌ها و تأمیناتی‌ها نبوده و بحث مداوایم هم در میان بوده. هیچ‌وقت به خودم نگفت دچار مردم‌گریزی‌ام و من تا آن روز فکر می‌کردم شخص سالمی هستم که با بقیه فرق دارد و بنا به مصلحت، توی تیمارستان است.

حالا شرایط دوباره داشت منِ میزانتروپ را به نوشتن و جامعه می‌کشید. یعنی مصدق می‌توانست کاری کند که ژورنالیست‌ها و منتقدان و شاعران و مؤلفان تئاتر و بقیه دیگر از نوشتن نترسند؟ از گفتن نگریزند؟ از بودن نهراسند؟ عشقی که نبود، ولی آیا می‌شد دوباره از او نوشت؟ گرما امانم را بریده بود. آتشم تند بود و باید می‌نوشتم. دست انداختم و اوراق کاهی را از روی میز کنار تخت برداشتم و زیر ته‌مانده نور خورشید نوشتم.

انتشارات سوره مهر، مجموعه‌داستان «پیگرد قانونی یک مُشارٌالیه» به نویسندگی نوید ظریف‌کریمی را در 134 صفحه و بهای 280 هزار تومان منتشر کرده است.