ناشران خانواده سازمان تبلیغات اسلامی به نمایشگاه مجازی آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، ‌ هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵ با شعار «بخوانیم برای ایران» در حال برگزاری است؛ رویدادی که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین بسترهای عرضه و فروش کتاب در کشور تبدیل شده و امکان دسترسی هم‌زمان مخاطبان از سراسر ایران به تازه‌ترین آثار نشر را فراهم کرده است.

در این دوره، خریداران کتاب از تخفیف ۲۵ درصدی شامل ۱۵ درصد تخفیف ناشر و ۱۰ درصد یارانه خرید (تا سقف دو میلیون تومان) بهره‌مند می‌شوند و ارسال کتاب‌ها نیز با همکاری شرکت ملی پست ایران به‌صورت رایگان انجام می‌شود؛ امکانی که این نمایشگاه را به یک بازار ملی کتاب بدون مرز تبدیل کرده است.

در میان ناشران حاضر، خانواده سازمان تبلیغات اسلامی با مجموعه‌ای از ناشران فعال در حوزه‌های داستان، رمان، روایت و ادبیات مقاومت حضور پررنگی در این رویداد دارد.

سوره مهر، بیش از ۸۰ چاپ اول در نمایشگاه

انتشارات سوره مهر به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین ناشران حوزه ادبیات انقلاب، دفاع مقدس و روایت، امسال نیز با مجموعه‌ای گسترده از آثار تازه به نمایشگاه مجازی کتاب تهران آمده است. این ناشر که طی سال‌های گذشته در حوزه خاطره‌نگاری، روایت جنگ، رمان و شعر جریان‌ساز بوده، در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با بیش از ۸۰ عنوان کتاب چاپ اولی حضور دارد.

حضور سوره مهر در این دوره، علاوه بر آثار داستانی و روایی، با تازه‌ترین مجموعه‌های شعر معناگرا نیز همراه شده است.

سه جلد جدید از مجموعه شعرهای معناگرا با عناوین «تجرد»، «بی‌زاری» و «معماری ابر» از جمله آثاری هستند که به‌زودی منتشر می‌شوند و در دسترس علاقه‌مندان شعر قرار می‌گیرند.

همچنین آثاری با عنوان «آتشی که نمی‌میرد» و «علیه اشباح» نیز از تازه‌ترین آثار سوره مهر در مجموعه روایت خواهند بود.

انتشارات صاد، روایت حماسه در ۲۶۰ عنوان کتاب

انتشارات صاد یکی دیگر از ناشران خانواده سازمان تبلیغات اسلامی است که طی سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر ادبیات داستانی، رمان‌های حماسی و آثار ویژه نسل نوجوان و جوان داشته است. این ناشر امسال با قریب به ۲۶۰ عنوان اثر در نمایشگاه مجازی کتاب تهران حضور پیدا کرده؛ حضوری که بخش مهمی از آن را آثار چاپ اول تشکیل می‌دهد.

بنا بر اعلام این انتشارات، ۲۷ عنوان از آثار عرضه‌شده چاپ اول هستند که عمدتاً با موضوعات حماسی و در قالب داستان و رمان منتشر شده‌اند.

تخفیف آثار این ناشر نیز مطابق روال تعریف‌شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود.

از جمله آثار چاپ‌اولی و تازه‌منتشرشده انتشارات صاد می‌توان به این عناوین اشاره کرد:

«ایوک»، «آرش دخمه‌ها»، «آنالی»، «بغض کهنه برنو»، «بیکمبو»، «پسر نوح»، «تبار داستان»، «توراج»، «خان نخلستان»، «دوربین بازی»، «سفر در سایه‌ها»، «شش»، «گرمایل و ارمایل»، «ماهور»، «مرز روشنان ۳»، «بازمانده»، «تاجان»، «خروج خورشید»، «به من»، «ول»، «آخرین وارث»، «فتح روئین‌دژ»، «آخرین مرثیه»، «انجمن مخفی نویسندگان»، «متولد هشتاد» و «دو پروانه روی شانه».

امیرکبیر، از قدیمی‌ترین ناشران ایران تا روایت مقاومت و ادبیات کودک

مؤسسه انتشارات امیرکبیر به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین ناشران ایران، امسال نیز با مجموعه‌ای گسترده از آثار کودک، نوجوان و بزرگسال در نمایشگاه مجازی کتاب حضور دارد. این ناشر که سابقه‌ای طولانی در انتشار آثار ادبی، تاریخی، فکری و فرهنگی دارد، در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به ادبیات مقاومت، روایت تاریخی و بازنشر آثار ماندگار داشته است.

در بخش کودک و نوجوان که با نشان نشر شکوفه منتشر می‌شود، در مجموع ۲۰۶ عنوان کتاب عرضه شده که شامل ۴۵ عنوان چاپ اول و ۱۶۱ عنوان تجدید چاپ است.

از مهم‌ترین آثار این بخش می‌توان به مجموعه ۹ جلدی «روزی روزگاری ایران» اشاره کرد؛ مجموعه‌ای داستانی که به روایت هشت جنگ مهم ایران با کشورهای متخاصم می‌پردازد و سه جلد از آن نیز به جنگ‌های جنوب ایران اختصاص دارد.

«اتحادیه کامیون‌داران سیبیلو» و «کنج اسرارآمیز قلی‌ها» نیز از دیگر آثار شاخص این بخش هستند. همچنین مجموعه «رنج تو جاریست» نیز از جمله مجموعه‌های شاخص امیرکبیر در حوزه فلسطین و مقاومت است که آثاری همچون «سایه کلیدها»، «جلای وطن»، «صبح شبات»، «دخترک ارغوانی»، «ریشه»، «زیر درخت کریسمس»، «آینه فرشتگان»، «آسمان گریست» و «اطلس رژیم صهیونیستی» را دربر می‌گیرد.

در بخش بزرگسال نیز مؤسسه انتشارات امیرکبیر در مجموع ۵۰۵ عنوان کتاب منتشر کرده که شامل ۱۱۷ عنوان چاپ اول و ۳۸۸ عنوان تجدید چاپ می‌شود.

از جمله آثار شاخص چاپ اول در بخش بزرگسال می‌توان به کتاب‌های «پاپیروس‌های شمعون مصری»، «معمار سایه‌ها»، «گفتم از پیدا و پنهان»، «مسافرت به ایران»، «کجا می‌روی»، «شهرزاد و شرکا»، «مردم فقیر»، «تاریخ فرانسه»، «جلای وطن»، «آیا داوکینز متوهم است؟» و «ایران صفوی در عصر امپراطوری‌ها» اشاره کرد.

همچنین آثاری از نویسندگان برجسته ادبیات ایران همچون «کوچه‌های کوتاه» اثر نادر ابراهیمی نیز در میان آثار عرضه‌شده این ناشر قرار دارد.

در کنار انتشار آثار جدید، یکی از برنامه‌های مهم امیرکبیر در سال جاری، توجه به بازنشر آثار ارزشمند و کلاسیک این مؤسسه بوده است. بر همین اساس، بخشی از کتاب‌هایی که سال‌ها از آخرین چاپ آن‌ها گذشته بود، با ویرایش تازه و کتاب‌سازی جدید دوباره منتشر شده‌اند تا بار دیگر در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرند.

یک جریان نشر منسجم در نمایشگاه مجازی کتاب

در مجموع، حضور ناشران وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، تصویری از یک جریان فعال نشر در حوزه‌های داستان، رمان، روایت و ادبیات اجتماعی ارائه می‌دهد.

از انتشارات صاد با تمرکز بر رمان‌های چاپ اول، تا سوره مهر با آثار تازه در حوزه روایت و شعر معناگرا، و همچنین امیرکبیر با گستره‌ای از کتاب‌های کودک، نوجوان و بزرگسال؛ همگی در قالب یک مجموعه منسجم در این رویداد فرهنگی حضور دارند.

نمایشگاه مجازی کتاب تهران در این دوره، به بستری برای ارائه تازه‌ترین تولیدات نشر ایران تبدیل شده است؛ جایی که ناشران، آثار جدید خود را در معرض انتخاب مستقیم مخاطبان سراسر کشور قرار داده‌اند.