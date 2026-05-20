۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۱

ملخ کوهان‌دار تاغ خوار در بیارجمند و طرود مهار شد

شاهرود- رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود از مهار آفت ملخ کوهان‌دار تاغ خوار در بیارجمند و طرود خبر داد و گفت: عملیات پایش و مبارزه همچنان ادامه دار است.

علی اکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار ملخ کوهان دار تاغ خوار در بیارجمند و طرود خبر داد و بیان کرد: عملیات مبارزه با این آفت در سطح چندین هکتار مناطق مذکور به اجرا درآمده است.

وی با تاکید به اینکه تاغ ها در تثبیت شن های روان و پیشگیری از فرسایش بادی نقش مهم در منطقه دارند، افزود: عملیات مبارزه با آفت ملخ کوهان دار تاغ خوار نیز در همین راستا انجام گرفته است.

رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود حفاظت از عرصه های بیابانی را یک ضرورت مهم برشمرد و اضافه کرد: به همین منظور برای پیشگیری از طغیان این آفت همچنان پایش محیط ادامه دار است.

عباسی راد اظهار داشت: با توجه به آثار زیان بار سموم شیمیایی در عرصه های طبیعی و محیط زیست تلاش شد تا مقابله با این آفت از این طریق انجام نشود.

وی افزود: استفاده از شعله افکن و روش های تلفیقی و کنترل مکانیکی در این عملیات مورد تاکید است.

کد مطلب 6835431

