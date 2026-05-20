به گزارش خبرگزاری مهر، چهلمین دوره رقابت‌های پاکت بیلیارد در رشته ناین بال با حضور ۳۲ ورزشکار برتر کشور در یزد برگزار شد.

در پایان این رقابت های چهار روزه، برترین های شرکت کننده به این شرح مشخص شدند:

مقام اول: آیسان ملک آرا از استان آذربایجان غربی

مقام دوم: شقایق صانعی از استان تهران

مقام سوم مشترک: زهرا تیموری و فاطمه همایون از استان های یزد و فارس

مسئولیت برگزاری و سرداوری این دوره از مسابقات بر عهده حسین بیابانی‌مقدم بود و محمدباقر هوشمند و مژگان دهقان نیز قضاوت دیدارها را بر عهده داشتند.

مراسم اختتامیه با حضور مسئولان فدراسیون، مسئولان استانی و ورزشکاران برگزار شد و از نفرات برتر با اهدای حکم، مدال و جوایز نقدی تقدیر به عمل آمد.

این دوره از رقابت‌ها به مناسبت گرامیداشت شهدای مدرسه میناب برگزار شد و با برگزاری منظم و سطح کیفی مطلوب، بار دیگر توانمندی استان یزد در میزبانی رویدادهای ملی را به نمایش گذاشت.