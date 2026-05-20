دستگیری یک فرد مرتبط با موساد در جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی رحیمی، صبح چهارشنبه اعلام کرد: یک فرد مرتبط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در بخش جنوبی این شهرستان شناسایی و بازداشت شده است.

به گفته این مقام قضایی، این فرد پس از انجام مراحل پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد.

وی با دستور قضایی بازداشت شده و روند رسیدگی به پرونده‌اش در جریان است.

دادستان ری همچنین اشاره کرد که برخی از نقاط مذکور در این پرونده، پیش از این و در جریان تحولات اخیر، هدف حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته بودند.