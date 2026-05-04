  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

فرماندار دشتی: ۷۰ درصد از تعهدات اشتغال شهرستان محقق شد

فرماندار دشتی: ۷۰ درصد از تعهدات اشتغال شهرستان محقق شد

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: در سامانه رصد اشتغال، حدود ۷۰ درصد از تعهدات شهرستان تحقق یافته که بخش عمده‌ای از تحقق‌نیافته‌ها مربوط به سه دستگاه خاص است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست کارگروه اشتغال شهرستان دشتی ضمن قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، مدیران بانک‌ها و دبیر کارگروه اشتغال شهرستان گفت: در سامانه رصد اشتغال، حدود ۷۰ درصد از تعهدات شهرستان تحقق یافته که بخش عمده‌ای از تحقق‌نیافته‌ها مربوط به سه دستگاه خاص است. با توجه به عملکرد مطلوب سایر دستگاه‌ها، همین میزان نیز دستاورد قابل توجهی است.

فرماندار دشتی با اشاره به عملکرد مثبت نظام بانکی شهرستان گفت: بانک‌ها از آغاز سال تاکنون همکاری مؤثری در پرداخت تسهیلات اشتغال داشته‌اند و برخی از بانک‌ها از جمله بانک سپه و رفاه، رشد چشمگیری در ارائه تسهیلات نشان داده‌اند.

وی افزود: پرداخت تسهیلات گاها با مشکلات ضمانت یا محدودیت منابع روبه‌رو است اما با وجود همراهی مدیران بانک‌ها و همت متقاضیان، این موانع قابل رفع است. همین همکاری مشترک سبب شده عملکرد دشتی در استان جایگاه مطلوبی داشته باشد.

مقاتلی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌ها خاطرنشان کرد: در دو هفته باقی‌مانده، دستگاه‌ها باید با تعیین یک رابط مشخص با بانک‌ها، روند تسهیلات را پیگیری کنند. هدف این است که تا پایان دوره فعلی، آمار نهایی شهرستان رضایت‌بخش و متکی بر همکاری و تعامل کامل ادارات و بانک‌ها باشد.

کد مطلب 6819801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها