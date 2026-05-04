فرماندار دشتی: ۷۰ درصد از تعهدات اشتغال شهرستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در نشست کارگروه اشتغال شهرستان دشتی ضمن قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی، مدیران بانکها و دبیر کارگروه اشتغال شهرستان گفت: در سامانه رصد اشتغال، حدود ۷۰ درصد از تعهدات شهرستان تحقق یافته که بخش عمدهای از تحققنیافتهها مربوط به سه دستگاه خاص است. با توجه به عملکرد مطلوب سایر دستگاهها، همین میزان نیز دستاورد قابل توجهی است.
فرماندار دشتی با اشاره به عملکرد مثبت نظام بانکی شهرستان گفت: بانکها از آغاز سال تاکنون همکاری مؤثری در پرداخت تسهیلات اشتغال داشتهاند و برخی از بانکها از جمله بانک سپه و رفاه، رشد چشمگیری در ارائه تسهیلات نشان دادهاند.
وی افزود: پرداخت تسهیلات گاها با مشکلات ضمانت یا محدودیت منابع روبهرو است اما با وجود همراهی مدیران بانکها و همت متقاضیان، این موانع قابل رفع است. همین همکاری مشترک سبب شده عملکرد دشتی در استان جایگاه مطلوبی داشته باشد.
مقاتلی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای برنامهها خاطرنشان کرد: در دو هفته باقیمانده، دستگاهها باید با تعیین یک رابط مشخص با بانکها، روند تسهیلات را پیگیری کنند. هدف این است که تا پایان دوره فعلی، آمار نهایی شهرستان رضایتبخش و متکی بر همکاری و تعامل کامل ادارات و بانکها باشد.
