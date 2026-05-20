۶ تن آرد قاچاق در قاینات کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضافولادی به تشدید اقدامات همه جانبه مجموعه انتظامی به منظور مقابله با قاچاقچیان اشاره کرد و اظهار داشت: پلیس با اقدامات همه جانبه و رصد محورهای مواصلاتی از قاچاق و به تاراج رفتن اقلام اساسی و مورد نیاز مردم جلوگیری می‌کند.

وی اظهار داشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان در پی دریافت خبری مبنی بر دپو و نگهداری آرد قاچاق داخل یک انبار صنفی، به محل مورد نظر اعزام شدند که در بازرسی بعمل آمده ۶ تن ۷۲۰ کیلو گرم آرد کشف و ضبط و در این راستا یک نفر متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ فولادی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این کشفیات را پنج میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: از مردم خواستاریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.