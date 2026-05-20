روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ کامیون کالا از مرز مهران صادر می شود

سهراب کمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲۴۶ هزار تن کالا به ارزش ۶۰ میلیون دلار از طریق مرزهای استان به کشور عراق صادر شده است.

وی با اشاره به جایگاه مهم مرز مهران در مبادلات تجاری کشور افزود: مرز بین‌المللی مهران یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری ایران با عراق محسوب می‌شود و در طول سال همواره شاهد تردد گسترده کامیون‌های حامل کالا در این مرز هستیم.

مدیرکل گمرکات استان ایلام ادامه داد: در حال حاضر روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ کامیون حامل کالا از نقاط مختلف کشور وارد استان شده و پس از انجام تشریفات گمرکی، از طریق مرز مهران به کشور عراق صادر می‌شوند.

کمری با تأکید بر پویایی تجارت در این مرز تصریح کرد: فعالیت‌های تجاری در مرز مهران در هیچ مقطعی متوقف نشده و حتی در ایام نوروز و شرایط خاص نیز روند صادرات از این مرز ادامه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش حجم صادرات از مرز مهران نشان‌دهنده ظرفیت بالای این گذرگاه برای توسعه مبادلات اقتصادی و تقویت روابط تجاری میان ایران و عراق است.