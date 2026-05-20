عقب ماندگی سرانه فضای آموزشی آذربایجان غربی جبران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عارف خدرلو صبح چهارشنبه در امضای تفاهم نامه ساخت مدرسه مشارکتی در ارومیه با اشاره به سهم ویژه مشارکتهای مردمی در احداث فضاهای آموزشی،گفت: توسعه و ارتقای فضاهای آموزشی در آذربایجان غربی بدون همراهی مشارکت خیرین امکانپذیر نیست.
وی افزود: مشارکت خیرین علاوه بر توسعه زیرساخت های آموزشی، نقش مهمی در ایجاد فرصت های برابر آموزشی برای دانشآموزان مناطق مختلف دارد.
سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی گفت: ساخت مدرسه در روستای «نظرآباد افتخار» گامی ارزشمند در راستای بهبود شرایط آموزشی دانشآموزان این منطقه خواهد بود و ادارهکل نوسازی مدارس نیز تمام توان خود را برای اجرای مطلوب و سریع این پروژه به کار خواهد گرفت.
خدرلو گفت: این مدرسه سهکلاسه با زیربنای ۲۱۷ مترمربع در روستای «نظرآباد افتخار» از توابع شهرستان ارومیه با ۵۰ درصد مشارکت خیر گرانقدر آقای چراغیان احداث خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: درصدد هستیم تا با احیای ظرفیت های مردمی بویژه خیرین و مسئولیت های اجتماعی شرکت های صنعتی و تولیدی نسبت به جبران عقب ماندگی سرانه فضای آموزشی استان اقدام کنیم.
