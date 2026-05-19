به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در دیدار با علیرضا زاکانی شهردار تهران، آخرین وضعیت اقدامات و عملکرد شهرداری تهران در مدیریت شرایط جنگی، خدمات‌رسانی شهری، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و ساماندهی اسکان خانواده‌های متأثر از حملات اخیر را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، گزارشی جامع از اقدامات مدیریت شهری پایتخت در حوزه پدافند غیرعامل شهری، حفظ پایداری خدمات عمومی، مدیریت بحران، امدادرسانی محله‌محور، بازسازی زیرساخت‌های شهری آسیب‌دیده و روند نوسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی خسارت‌دیده ارائه شد.

همچنین آخرین وضعیت اسکان موقت و حمایت‌های خدماتی و رفاهی از خانواده‌هایی که منازل آنان در جریان حملات اخیر دچار آسیب یا تخریب شده، مورد بررسی قرار گرفت و درباره تسریع در فرآیند بازسازی، تأمین خدمات شهری و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تصمیم‌گیری شد.

در این جلسه، ظرفیت‌های لجستیکی، خدماتی و اجتماعی شهرداری تهران در مدیریت شرایط ویژه و افزایش تاب‌آوری شهری مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت استفاده حداکثری از توان مدیریت محلی، شبکه‌های مردمی و زیرساخت‌های خدمات شهری برای ارتقای آمادگی پایتخت در شرایط بحران تأکید شد.

بخش دیگری از این نشست به بررسی راهکارهای توسعه الگوی حکمرانی مسجدمحور و محله‌محور اختصاص داشت؛ الگویی که با هدف تقویت مشارکت اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی، تمرکززدایی در مدیریت خدمات و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی در سطح محلات دنبال می‌شود.

در این چارچوب، موضوع تقویت نقش مساجد، سراهای محله، گروه‌های جهادی، شبکه‌های داوطلب مردمی و تشکل‌های اجتماعی در مدیریت مسایل محلی، امدادرسانی، توزیع خدمات و ارتقای انسجام اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهای یکپارچه میان مدیریت شهری، نهادهای اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای حکمرانی محلی، تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان و افزایش سرعت واکنش در شرایط بحران تأکید شد.