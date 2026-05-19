به گزارش خبرنگار مهر، علی ابرازه ظهر سه‌شنبه در نشست خبری هفته سلامت که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت حوزه سلامت استان، اظهار کرد: بخش عمده فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی در حوزه پیشگیری متمرکز است، اما در کنار آن خدمات درمانی نیز با حجم گسترده‌ای در حال انجام است، به‌گونه‌ای که سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار نفر در مراکز درمانی استان بستری و درمان می‌شوند.



وی با اشاره به میزان مراجعات مردم به مراکز درمانی افزود: بر اساس آمارهای موجود، هر شهروند قمی به‌طور متوسط سالانه ۱۴ بار از خدماتی همچون ویزیت پزشک، خدمات پرستاری، آزمایشگاه، تصویربرداری و رادیولوژی استفاده می‌کند که مجموع این مراجعات به حدود ۲۰ میلیون نوبت در سال می‌رسد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه تأمین سلامت عمومی نیازمند نظارت مستمر بر حوزه غذا و دارو است، ادامه داد: تلاش مجموعه دانشگاه این است که دارو بدون وقفه و در زمان مناسب به دست بیماران برسد و در کنار آن، سلامت مواد غذایی نیز به‌صورت جدی رصد شود و البته در فرآیند نظارت، حفظ چرخه تولید و توجه به معیشت کارگران صنایع غذایی نیز مورد توجه قرار دارد تا نظارت‌ها منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.



وی خاطرنشان کرد: در طول یک سال گذشته هزاران مورد بازرسی از مراکز فعال حوزه غذا و دارو در قم انجام شده است و در حوزه شرکت‌های پخش دارویی که تعداد آنها در استان به ۳۱ شعبه می‌رسد، بیش از هزار مورد بازدید و بازرسی صورت گرفته است.



ابرازه، با اشاره به تقویت سامانه پاسخگویی ۱۹۰ گفت: تعداد نیروهای پاسخگو در این سامانه افزایش یافته و روند رسیدگی به گزارش‌های مردمی سرعت بیشتری پیدا کرده است و علاوه بر این، طی سال گذشته بیش از ۷۰۰ گواهی بهداشتی صادر و در حوزه صنایع غذایی نیز بیش از هزار بازدید تخصصی و حدود ۸۰۰ نمونه‌برداری انجام شده است.



وی اضافه کرد: بخشی از این نمونه‌برداری‌ها منجر به تشکیل پرونده و پیگیری قضائی شده و در مجموع ۳۴ مورد نیازمند اقدامات اصلاحی ویژه بوده و در آزمایشگاه‌های تخصصی مرتبط با صنایع غذایی، بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ آزمایش برای اطمینان از سلامت مواد غذایی انجام شد.

قم در حوزه تولید فرآورده‌های پروتئینی رتبه سوم کشوری دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به جایگاه استان در تولیدات غذایی و بهداشتی تصریح کرد: قم در حوزه تولید فرآورده‌های پروتئینی رتبه سوم کشور و در شاخص‌های بهداشت مرتبط نیز رتبه چهارم کشوری را کسب کرده، موضوعی که مسئولیت نظارتی دانشگاه علوم پزشکی را دوچندان می‌کند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اورژانس و خدمات پیش‌بیمارستانی پرداخت و بیان کرد: طی یک سال گذشته زمان رسیدن نیروهای امدادی بر بالین بیماران در مأموریت‌های شهری و جاده‌ای حدود چهار دقیقه کاهش یافته که این موفقیت حاصل نوسازی ناوگان اورژانس و تقویت تجهیزات امدادی بوده است.



ابرازه افزود: در این مدت ۱۰ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اضافه شده و حدود ۳۰ درصد آمبولانس‌های فرسوده نیز بازسازی و مجدداً وارد چرخه خدمت‌رسانی شده‌اند. همچنین ۲۰ دستگاه آمبولانس دیگر با اعتباری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری شده است.



وی ادامه داد: بخشی از این آمبولانس‌ها از طریق سازمان اورژانس کشور، بخشی از محل اعتبارات استانی و بخشی نیز از درآمدهای اختصاصی دانشگاه تأمین شده و برای سال جاری نیز خرید ۲۰ دستگاه دیگر پیش‌بینی شده است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به توسعه موتورلانس‌ها اظهار کرد: بررسی‌ها نشان داد در برخی مأموریت‌ها اعزام موتورلانس می‌تواند سرعت خدمات‌رسانی را افزایش دهد؛ به همین دلیل ۱۶ دستگاه موتورلانس نیز به مجموعه اورژانس استان افزوده شده که سهم قابل توجهی در کاهش زمان امدادرسانی داشته‌اند.



وی در ادامه به پروژه‌های عمرانی حوزه درمان اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین طرح‌های در حال اجرای استان، ساخت بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی فوق‌تخصصی کودکان است که در مجموعه بیمارستان شهید بهشتی در حال احداث بوده و اکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



ابرازه با بیان اینکه این پروژه از مصوبات سفر رئیس‌جمهور است، تصریح کرد: هزینه اجرای بیمارستان به دلیل نوسانات اقتصادی به حدود ۲ همت افزایش یافته، اما با وجود همه محدودیت‌ها، روند ساخت آن متوقف نشده و جزو پروژه‌های فعال کشور محسوب می‌شود.



وی افزود: تاکنون حدود ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه جذب شده و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز حدود ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر تأمین اعتبار شود تا طی دو سال آینده این مرکز درمانی به بهره‌برداری برسد.

بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع فضای جدید به بخش بهداشت قم افزوده شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین از توسعه زیرساخت‌های بهداشتی در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت: در مجموع بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع فضای جدید به بخش بهداشت افزوده شده و مراکز خدمات جامع سلامت متعددی نیز راه‌اندازی شده‌اند.



وی خاطرنشان کرد: طی هفته جاری نیز چند مرکز جدید سلامت در استان افتتاح خواهد شد که نقش مهمی در افزایش دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی ایفا می‌کنند.



ابرازه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی اشاره کرد و گفت: برای ساماندهی خوابگاه‌های دانشجویان پسر، ساخت خوابگاه ۵۰۰ نفره در دستور کار قرار گرفته و خوابگاه ۶۰۰ نفره دانشجویان دختر نیز پیش‌بینی شده است.



وی ادامه داد: در راستای سیاست‌های جوانی جمعیت نیز بازسازی ۱۹ واحد خوابگاه متأهلی آغاز شده که بخشی از آن به پایان رسیده و مابقی در ماه‌های آینده تکمیل خواهد شد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به برنامه‌های جذب پزشکان متخصص در مناطق روستایی بیان کرد: برای پزشکان دارای ضریب‌کار که در روستاها مستقر می‌شوند، ۸۰ واحد مسکونی در نظر گرفته شده تا امکان ماندگاری و ارائه خدمات مستمر برای آنان فراهم شود.



وی گفت: سال گذشته حدود ۶۰ پزشک جذب شدند و تأمین مسکن برای آنان یکی از الزامات اصلی در مسیر حفظ و تثبیت نیروی انسانی متخصص به شمار می‌رود.



ابرازه در ادامه به توسعه تجهیزات پیشرفته پزشکی در قم اشاره کرد و افزود: دستگاه درمان نقطه‌ای سلول‌های سرطانی پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان انرژی اتمی در بیمارستان شهید بهشتی راه‌اندازی شده و با بهره‌برداری از آن، بیماران دیگر برای دریافت این خدمات به تهران اعزام نخواهند شد.



وی همچنین از خرید دستگاه پت‌اسکن خبر داد و گفت: هزینه اولیه این دستگاه ۱۱۰ میلیارد تومان بوده که نیمی از آن تأمین شده و زیرساخت‌های استقرار آن نیز در حال تکمیل است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم اضافه کرد: با راه‌اندازی این تجهیزات، زنجیره خدمات پزشکی هسته‌ای، تصویربرداری تشخیصی و درمان سرطان در قم تکمیل خواهد شد و مراجعه بیماران به تهران به حداقل می‌رسد.



وی درباره تجهیزات تصویربرداری نیز اظهار کرد: مرکز MRI جدید در استان راه‌اندازی شده و تجهیزات سی‌تی آنژیوگرافی نیز در حال تأمین است که مجموع ارزش این تجهیزات به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.



ابرازه در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه آموزش و پژوهش پرداخت و گفت: واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی قم که سال‌ها غیرفعال بود، مجدداً احیا شده و استقبال قابل توجهی از آن صورت گرفته است.



وی افزود: تنها طی سه روز فراخوان، بیش از ۶۰۰ متقاضی برای تحصیل در این دانشگاه ثبت‌نام کردند و امسال نیز ۲۰۰ دانشجوی بین‌المللی در بیش از ۱۰ رشته جذب شده‌اند.

دریافت مجوز بیش از ۱۰ رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی قم



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به توسعه رشته‌های دانشگاهی تصریح کرد: اخذ مجوز رشته‌های علوم پزشکی معمولاً چندین سال زمان می‌برد، اما دانشگاه علوم پزشکی قم طی هفت ماه موفق به دریافت مجوز بیش از ۱۰ رشته جدید شده است.



وی همچنین از رشد شاخص‌های پژوهشی دانشگاه خبر داد و گفت: تعداد ثبت اختراعات دانشگاه از چهار مورد به هفت مورد افزایش یافته و در این بخش رشد ۸۰ درصدی ثبت شده است.



ابرازه افزود: برای حمایت از شرکت‌های فناور و پژوهشگران نیز اعتبارات قابل توجهی اختصاص یافته و مراکز تحقیقاتی جدیدی در حوزه آلاینده‌های محیطی تجهیز و راه‌اندازی شده‌اند.



وی در پایان با اشاره به وضعیت پرداختی نیروهای انسانی دانشگاه گفت: با وجود کاهش بخشی از معوقات، مطالبات پزشکان متخصص همچنان به حدود ۱۰ ماه می‌رسد، اما تلاش مجموعه دانشگاه بر این است که در سال جاری این میزان کاهش یابد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین خاطرنشان کرد: در بخش بهداشت و نیروهای شبکه سلامت، افزایش قابل توجهی در پرداختی‌ها صورت گرفته و برخی کارانه‌های بسیار پایین به چندین برابر افزایش یافته است.