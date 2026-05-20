خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: قیمت مرغ در مازندران طی هفته جاری نوساناتی را تجربه کرد و در مقاطعی به کیلویی ۴۰۰ هزار تومان نیز رسید، این نوسان که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های دامی و برخی ناهماهنگی‌ها در زنجیره توزیع بود، موجب نگرانی مصرف‌کنندگان و مرغداران شد.

با این حال، مسئولان استانی با اجرای بسته‌ای از اقدامات فوری و نظارتی، تلاش دارند ثبات را به بازار بازگردانند. خبرنگار مهر با حضور میدانی در بازار، گفتگو با فعالان این حوزه و پیگیری مصوبات ستاد تنظیم بازار، تصویری واقعی از وضعیت موجود و چشم‌انداز پیش رو ترسیم کرده است.

ممنوعیت خروج؛ گامی در جهت تنظیم بازار

ابراهیم تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ممنوعیت خروج مرغ از استان به مقصد دیگر استان‌ها خبر داد و گفت: این تصمیم به منظور حفظ آرامش در بازار و تأمین نیاز شهروندان و بر اساس دستور مستقیم استاندار اتخاذ شده است.

وی با اشاره به حجم نظارت‌های صورت گرفته افزود: از آغاز شرایط ویژه اخیر در استان، ۶۴ هزار مورد نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی صورت گرفته که از این تعداد، کمتر از ۲۵ درصد منجر به تشکیل پرونده تخلف شده است؛ آماری که نشان از سلامت اکثر واحدهای صنفی استان دارد.

معاون استاندار با تأکید بر لزوم شفافیت در زنجیره توزیع کالا تصریح کرد: تمامی انبارهایی که اقدام به ذخیره‌سازی کالا می‌کنند، موظف هستند اطلاعات خود را در «سامانه جامع انبارها» ثبت کنند؛ اقدامی که به شفافیت هرچه بیشتر زنجیره تأمین کمک خواهد کرد.

همچنین در اجرای این دستور، مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به شناسایی و توقیف چندین کامیون حامل مرغ زنده بدون مجوز در محورهای خروجی استان شدند که نشان از عزم جدی دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با هرگونه تخلف دارد.

مرغداران و ضرورت حمایت پایدار

محمدپور، ۴۸ ساله، با ۱۵ سال سابقه پرورش مرغ، ضمن اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های دامی گفت: هر زمان سهمیه نهاده‌ها به موقع در اختیار مرغداران قرار گیرد، قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد و بازار به ثبات می‌رسد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از همکارانش با مشکل تأمین جوجه و خوراک مواجه هستند، ابراز امیدواری کرد که با تدابیر جدید ستاد تنظیم بازار، این مشکلات رفع شود.

لزوم اطلاع‌رسانی شفاف به مردم

کریمی، بانوی ساروی نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نوسانات قیمت مرغ در روزهای اخیر گفت: قیمت مرغ هر روز تغییر می‌کند و این سردرگمی برای خانواده‌ها آزاردهنده است. کاش اطلاع‌رسانی دقیق‌تری درباره قیمت مصوب و نحوه توزیع انجام شود.

وی با ابراز امیدواری از اقدامات نظارتی اخیر افزود: اگر برخورد با متخلفان ادامه داشته باشد و توزیع کالاهای اساسی در سطح شهر و روستا یکسان شود، حتماً مردم آرامش بیشتری خواهند داشت.

برخورد با گرانفروشان

سید اسماعیل علوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، از کشف دو فقره گرانفروشی در فروشگاه‌های عرضه‌کننده مرغ آماده طبخ خبر داد و گفت: دو فروشگاه زنجیره‌ای به دلیل عرضه مرغ بالاتر از نرخ مصوب، با جریمه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

علوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ادامه گشت‌های نظارتی مستمر، از شهروندان خواست هرگونه مورد گرانفروشی و کم‌فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن پیگیری شود.

توزیع سیار مرغ اقدامی مؤثر در حمایت از روستاییان

در اقدامی قابل تقدیر برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار، طرح توزیع سیار مرغ منجمد در روستاهای محروم شهرستان ساری اجرا شد. علوی در این باره گفت: چهار دستگاه خودروی یخچال‌دار سیار در نقاط مختلف روستایی فعال شده‌اند و تاکنون ۶ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب در روستاها توزیع شده است.

مدیر جهاد کشاورزی ساری افزود: این روند بدون وقفه ادامه دارد و نظارت بر نحوه توزیع و رعایت قیمت‌ها توسط بازرسان مدیریت مستمراً پیگیری می‌شود.

وعده‌های امیدبخش مسئولان برای آرامش پایدار بازار

اسدالله تیموری، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران، در جلسه تنظیم بازار استان با اعلام اینکه ذخایر کالاهای اساسی تا سه ماه آینده تأمین است، گفت: تا کمتر از یک هفته آینده، کشتار مرغ در استان به روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار قطعه خواهد رسید و ۱۳۰۰ تن مرغ منجمد آماده توزیع نیز در استان موجود است.

وی با تأکید بر مدیریت توزیع مرغ در سطح استان افزود: کشتارگاه‌داران مازندران نوسانات قیمت را مدیریت کردند و در یک هفته اخیر، ۱۵۰ مورد بازرسی در این بخش انجام شده است.

تیموری با اشاره به کاهش نسبی قیمت تخم‌مرغ، اعلام کرد: هیچ گزارشی از کمبود کالاهای اساسی در استان وجود ندارد و مرغ آماده طبخ طبق دستورالعمل دولت باید با نرخ ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان عرضه شود. همچنین تا یک ماه و نیم آینده، نوسان تولید طیور در استان برطرف خواهد شد.

بازار مرغ مازندران در روزهای اخیر نوساناتی را تجربه کرد، اما مجموعه اقدامات انجام شده نویدبخش بازگشت سریع ثبات است. ممنوعیت خروج مرغ از استان، برخورد قاطع با متخلفان، توزیع سیار در روستاهای محروم، افزایش نظارت‌های میدانی و وعده افزایش کشتار روزانه به ۶۰۰ هزار قطعه، همگی نشان از عزم جدی مسئولان برای حمایت از سفره مردم دارد.

اگر چه هنوز برخی چالش‌ها در زنجیره تأمین نهاده‌ها باقی است، اما با تداوم نظارت‌های هوشمند، شفافیت در توزیع و اجرای دقیق مصوبات ستاد تنظیم بازار، می‌توان انتظار داشت در روزهای آینده، قیمت مرغ به کانال مصوب بازگردد و آرامش به سفره‌های مردم برگردد.

کارشناسان نیز معتقدند با افزایش کشتار مرغ و توزیع مناسب، نه تنها کمبودی در استان نخواهیم داشت، بلکه مازندران می‌تواند الگویی موفق در مدیریت بازار کالاهای اساسی در کشور باشد.