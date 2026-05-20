توزیع ۱۴۶ هزار تن نهاده دام و طیور در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری مقدم با بیان اینکه از آغاز جنگ رمضان تا به امروز ۱۴۶ هزار و ۴۷۰ تن انواع نهاده دام و طیور در استان توزیع شده است، اظهار کرد: تولیدکنندگان دام و طیور استان نقش حیاتی در حفظ و پایداری امنیت غذایی محصولات پروتئینی دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: این اقدامات گامی مهم در راستای حمایت از بخش دام و طیور و ایجاد ثبات قیمتی در بازار استان محسوب می شود.

حریری مقدم بیان کرد: میزان نهاده توزیع شده شامل کل نهاده‌ها بوده است که شامل ۱۷ هزار و ۹۸۵ تن جو، ۹۷ هزار و ۲۳۳ تن ذرت و ۳۱ هزار و ۲۵۶ تن کنجاله سویا می‌شود.

وی همچنین به تداوم خدمات‌رسانی به تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: از ابتدای جنگ اخیر بیش از ۶۰ هزار تن نهاده دام و طیور از طریق سامانه بازارگاه عرضه شده بود که این رقم در حال حاضر به بیش از ۱۴۶ هزار تن رسید.