  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

توزیع ۱۴۶ هزار تن نهاده دام و طیور در قزوین

توزیع ۱۴۶ هزار تن نهاده دام و طیور در قزوین

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: از آغاز جنگ رمضان تا به امروز ۱۴۶ هزار و ۴۷۰ تن انواع نهاده دام و طیور در استان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری مقدم با بیان اینکه از آغاز جنگ رمضان تا به امروز ۱۴۶ هزار و ۴۷۰ تن انواع نهاده دام و طیور در استان توزیع شده است، اظهار کرد: تولیدکنندگان دام و طیور استان نقش حیاتی در حفظ و پایداری امنیت غذایی محصولات پروتئینی دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: این اقدامات گامی مهم در راستای حمایت از بخش دام و طیور و ایجاد ثبات قیمتی در بازار استان محسوب می شود.

حریری مقدم بیان کرد: میزان نهاده توزیع شده شامل کل نهاده‌ها بوده است که شامل ۱۷ هزار و ۹۸۵ تن جو، ۹۷ هزار و ۲۳۳ تن ذرت و ۳۱ هزار و ۲۵۶ تن کنجاله سویا می‌شود.

وی همچنین به تداوم خدمات‌رسانی به تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: از ابتدای جنگ اخیر بیش از ۶۰ هزار تن نهاده دام و طیور از طریق سامانه بازارگاه عرضه شده بود که این رقم در حال حاضر به بیش از ۱۴۶ هزار تن رسید.

کد مطلب 6835842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها