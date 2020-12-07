به گزارش خبرنگار مهر، نادر صادقی یکشنبه شب در جلسه تنظیم بازار آذربایجان غربی با بیان اینکه در روزهای اخیر کمبود مرغ در بازار ارومیه و به تبع آن استان موجب بروز صف‌های طولانی در مقابل مراکز عرضه شد، افزود: برای حل این مشکل و نیز تعادل سازی قیمت روزانه ۲۴ تن مرغ منجمد توزیع می شود و تا تعادل سازی بازار این روند ادامه دارد.

وی با بیان اینکه با هدف افزایش تولید گوشت مرغ، جوجه‌ریزی در مرغداری‌های استان به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه افزایش می‌یابد، ادامه داد: عرضه روزانه ۶۰ تن گوشت مرغ مازاد طی روزهای اخیر در شهرهای مختلف استان، موجب کاهش تقاضا برای آن و ایجاد تعادل نسبی در بازار شده است.

صادقی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی با بیش از ۷۰۰ واحد مرغداری جزو استان‌های دارای زنجیره کامل مرغ در کشور محسوب می‌شود، افزود: امید می‌رود با ورود مرغ‌های تولید شده به چرخه کشتار، شاهد کاهش قیمت مرغ در بازارهای استان باشیم.

وی با اشاره به روند کاهش قیمت مرغ در استان در روزهای اخیر و نزدیک شدن به قیمت واقعی و تنظیم بازار، گفت: با افزایش توزیع مرغ منجمد در استان، افزایش کشتار مرغ و بازرسی‌های مداوم از مراکز توزیع، بهای مرغ گرم به قیمت واقعی خود نزدیک می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: مقرر شده تمامی نهاده‌های مورد نیاز مرغداران توسط دولت و با قیمت مناسب توزیع شود که این تدبیر نیز در کاهش قیمت مرغ موثر خواهد بود.

صادقی، بر تداوم بازرسی و نظارت بیشتر بر روند توزیع نهاده‌های تولید، کشتار و توزیع مرغ در استان تاکید کرد و افزود: می‌شود که این روند تا تعادل قیمت مرغ در بازار ادامه خواهد داشت.