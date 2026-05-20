به گزارش خبرگزاری مهر، این فراخوان با هدف گردآوری و ثبت خاطرات و روایت‌های مرتبط با فعالیت‌ها، رهنمودها و رفتارهای قرآنی رهبر شهید انقلاب اسلامی منتشر شده است تا زمینه بهره‌مندی علاقه‌مندان از ابعاد مختلف سیره قرآنی ایشان فراهم شود.

براساس این فراخوان، خاطرات ارسالی باید همراه با بیان تاریخ، محل دقیق، مشخصات موقعیت و موضوع جلسه‌ای باشد که قول یا فعل رهبر شهید انقلاب اسلامی در آن رخ داده است.

دبیرخانه این رویداد اعلام کرده است علاقه‌مندان می‌توانند خاطرات خود را به صورت متن یا فایل صوتی ارسال کنند. شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را به‌صورت مستقیم از طریق سامانه https://digiform.ir/emameshahid ارسال کنند.

براساس اعلام برگزارکنندگان، خاطرات دریافتی پس از پالایش، ویرایش و اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی، برای استفاده عموم علاقه‌مندان به سیره و سلوک قرآنی رهبر شهید انقلاب اسلامی منتشر و همچنین پس از بررسی و ارزیابی آثار به بهترین و آموزنده‌ترین خاطره‌نگاشت‌های ارسالی هدایای ارزشمندی اهدا می‌شود.

دبیرخانه رویداد «خاطره‌نگاشت‌های قرآنی از رهبر شهید انقلاب» از همه فعالان و علاقه‌مندان حوزه قرآن و عترت دعوت کرده است با مشارکت در این فراخوان، در ثبت و ماندگار کردن خاطرات و جلوه‌های قرآنی شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی سهیم شوند.