هاآرتص: از اظهارات ترامپ درباره ایران غافلگیر شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از منابع ارتش صهیونیستی نوشت که از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه او تنها چند ساعت با حمله به ایران فاصله داشت، غافلگیر شده است.

این روزنامه با انتقاد از مواضع خودسرانه ترامپ نوشت که تل آویو انتظار داشت که هرگونه برنامه‌ریزی برای حمله به ایران به طور مستقیم و گسترده با تل آویو هماهنگ شود.

روزنامه هاآرتص به نقل از منابع امنیتی نوشت که از سرگیری حملات آمریکا به ایران قطعا منجر به مشارکت اسرائیل در جنگ خواهد شد.

این گزارش صهیونیستی در عین حال نسبت به امکان دستیابی به اهداف آمریکایی صهیونیستی در خصوص تغییر حاکمیت ایران از طریق بازگشت به جنگ، ابراز تردید کرد.