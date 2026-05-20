به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که تاکر کارلسون خبرنگار و فعال سیاسی محافظه کار آمریکایی، در اظهاراتی بنیامین نتانیاهو نخست ‌وزیر این رژیم را مورد انتقاد قرار داده است.

کارلسون گفت که بنیامین نتانیاهو، رژیم صهیونیستی را به سمت ویرانی پیش می‌برد و کمک‌های مالی آمریکا به این رژیم باید متوقف شود.

وی همچنین تاکید کرد که تل آویو ، آمریکا را وارد جنگ‌های مختلف کرده است.

از سوی دیگر فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، با افشای یک «حقیقت تلخ»، فاش کرد که روزنامه نیویورک تایمز برای بیش از یک سال شهادت‌های فلسطینیان در مورد شکنجه و تعرضات جنسی در زندان‌های رژیم صهیونیستی را نادیده گرفته است.

آلبانیز اظهار داشت که گزارش‌های آژانس امدادرسانی و کار یابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، سازمان‌های حقوق بشری و کمیته‌های سازمان ملل متحد، این تجاوزها محمد حسین را به طور کامل مستند کرده و شکنجه را به عنوان سیاستی سازمان‌یافته در سرزمین های اشغالی توصیف کرده بودند، اما این گزارش‌ها نادیده گرفته شدند.

او با انتقاد از تأخیر در پوشش خبری این موضوع افزود: نیویورک تایمز در نهایت مجبور به انتشار این مطالب شد.