تاراسی: ۲۸ مدرسه عشایری در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیخ الله تاراسی در جشنواره مدارس عشایری که در روستای علمکندی شهرستان ماهنشان برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای آموزشی مناطق عشایری استان، بر ضرورت تقویت عدالت آموزشی در دورترین نقاط جغرافیایی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه استان زنجان دارای ۳۸ مدرسه عشایری با ۵۲ کلاس درس است، اظهار داشت: نزدیک به ۵۰۰ دانشآموز در مناطق عشایری استان مشغول به تحصیل هستند که هر یک از این دانشآموزان سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور به شمار میروند و توجه به کیفیت آموزش آنان یک وظیفه راهبردی برای نظام تعلیم و تربیت است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر توسعه عدالت آموزشی افزود: عدالت آموزشی زمانی معنا پیدا میکند که در دورترین نقاط استان نیز دانشآموزان از فرصتهای برابر آموزشی برخوردار باشند و بتوانند توانمندیهای خود را با اعتماد به نفس به نمایش بگذارند. برگزاری چنین جشنوارههایی نشان میدهد ظرفیتهای فرهنگی و تربیتی در مناطق عشایری بهخوبی فعال شده است.
وی همچنین شهرستان ماهنشان را از مناطق پیشرو در حوزه هوشمندسازی مدارس عنوان کرد و گفت: با توجه به درصد بالای مدارس تحت پوشش طرح هوشمندسازی، این شهرستان در سطح استان جایگاه ممتازی دارد و برنامهریزیها بهگونهای انجام شده است که هوشمندسازی مدارس آن به صورت ۱۰۰ درصدی محقق شود که این امر گامی مهم در ارتقای کیفیت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار خواهد بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد: حضور میدانی در مدارس عشایری و تقویت زیرساختهای آموزشی این مناطق، مسئولیت آموزش و پرورش را در قبال آینده دانشآموزان سنگینتر میکند و توسعه متوازن امکانات آموزشی در مناطق عشایری از اولویتهای اصلی دستگاه تعلیم و تربیت استان است.
