ویزیت ۲۳۱ هزار نفر در شرق هرمزگان توسط ۸۹ پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفری صبح چهارشنبه در دیدار با پزشکان خانواده مراکز جامع سلامت ضمن تبریک روز پزشک خانواده، از تلاش‌ها و خدمات پزشکان خانواده شاغل در حوزه شرق هرمزگان قدردانی کرد و اظهار داشت: با توجه به نقش مهم پزشکان خانواده در ارتقای سطح سلامت جامعه، در حال حاضر ۸۹ پزشک خانواده در مراکز خدمات جامع سلامت شرق هرمزگان مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی افزود: این پزشکان در سال ۱۴۰۴ موفق شده‌اند بیش از ۲۳۱ هزار نفر از ساکنان شرق هرمزگان که به مراکز جامع سلامت مراجعه کرده اند را ویزیت کنند.

صفری عنوان کرد: پزشکان خانواده حاضر در این مراکز در مجموع ۵۲۲ هزار و ۶۸ خدمت بهداشتی و درمانی به مردم این منطقه ارائه کرده اند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شرق هرمزگان با بیان اینکه پزشک خانواده نخستین حلقه ارتباط مردم با نظام سلامت است، گفت: حضور مؤثر پزشکان خانواده در مناطق مختلف، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، نقش بسزایی در دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات پیشگیرانه، تشخیصی و درمانی دارد.