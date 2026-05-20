،احمد عالی‌پور، از شروع عملیات شانه‌سازی در محور بهشت‌آباد – سه‌راهی کاج به طول سه کیلومتر خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام در ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها افزود: این عملیات با رویکرد بهبود ایمنی کاربران جاده‌ای، کاهش تصادفات ناشی از انحراف از مسیر و افزایش کیفیت تردد در این محور اجرا می‌شود.

عالی‌پور خاطرنشان کرد: شانه‌سازی جاده موجب تقویت حاشیه راه، بهبود دید رانندگان و افزایش پایداری و ایمنی در مواقع نیاز، به‌ویژه در شرایط بارندگی و هوای نامساعد خواهد شد.

رئیس اداره راهداری شهرستان اردل در پایان تأکید کرد: توجه به این گونه اقدامات پیشگیرانه، نقش مؤثری در کاهش سوانح جاده‌ای و افزایش ضریب ایمنی سفرهای برون‌شهری دارد.