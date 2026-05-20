  1. استانها
  2. همدان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹

حادثه رانندگی در کبودرآهنگ با یک فوتی و چهار مصدوم

حادثه رانندگی در کبودرآهنگ با یک فوتی و چهار مصدوم

همدان- در پی وقوع سانحه رانندگی میان دو خودروی سواری در محور ویان به داق‌داق‌آباد از توابع شهرستان کبودرآهنگ، چهار نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان همدان اعلام کرد: در پی وقوع سانحه رانندگی میان دو خودروی سواری در محور ویان به داق‌داق‌آباد از توابع شهرستان کبودرآهنگ، چهار نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.

این حادثه روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس، سه تیم درمانی از اورژانس کبودرآهنگ به محل اعزام شدند.

نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات اولیه درمانی، چهار مصدوم این حادثه را برای بررسی و ادامه روند درمان به بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان کبودرآهنگ منتقل کردند.

بر اساس این گزارش، متأسفانه در این سانحه یک نفر نیز جان باخت که پس از تأیید فوت، پیکر وی تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 6836175

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها