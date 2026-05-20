به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی با اشاره به شرایط جوی ناپایدار در استان گلستان اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های هواشناسی، مدیریت بحران و پلیس راهور، احتمال بروز حوادث ناخواسته در مسیرهای جنگلی و کوهستانی استان افزایش یافته است.

وی از هم‌استانی‌ها و کاربران جاده‌ای خواست با رعایت کامل نکات ایمنی، توجه به تابلوهای راهنمایی و رانندگی و پرهیز از تردد غیرضروری در ساعات پرخطر، از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان افزود: رانندگان در زمان عبور از محورهای جنگلی و کوهستانی از سرعت غیرمجاز خودداری کرده، از چراغ‌های مه‌شکن استفاده کنند و با رعایت فاصله ایمنی و احتیاط کامل رانندگی کنند.

مصدقی ادامه داد: در صورت کاهش شدید دید ناشی از مه یا بارندگی، رانندگان باید در مکان‌های امن توقف کرده و از ادامه مسیر در شرایط خطرناک خودداری کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت امواج ناپایدار جوی تا روز شنبه در استان ادامه خواهد داشت، گفت: تاکنون گزارشی از حوادث جاده‌ای ناشی از بارندگی در محورهای گلستان اعلام نشده و تردد در تمامی محورهای استان برقرار است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان همچنین یادآور شد: مرکز مدیریت راه‌های استان از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای است.