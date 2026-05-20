یونس ناقلی که حالا به عنوان یکی از پدیده‌های هاکی روی یخ کشور شناخته می‌شود در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شروع مسیر ورزشی‌اش گفت: من هاکی روی یخ را از ۱۲ سالگی آغاز کردم. پشتکار در تمرینات و حمایت خانواده باعث شد تا خیلی زود مسیر رشد را طی کنم. در ۱۴ سالگی به اردوی تیم ملی دعوت شدم و در ۱۶ سالگی نخستین اعزام برون‌مرزی خود با پیراهن تیم ملی بزرگسالان ایران را تجربه کردم. اکنون دو سال است که به عنوان لژیونر در ترکیه فعالیت می‌کنم و عضو تیم «زیتون‌برنو» هستم. کسب مقام دوم در رده‌های بزرگسالان و زیر ۲۰ سال در لیگ ترکیه، بخشی از ثمره تلاش‌های سال‌های اخیر من است و گلزنی در بازی فینال رده زیر ۲۰ سال، خاطره شیرینی بود که برایم رقم خورد.



نارقلی با تمجید از سیاست‌های انجمن هاکی روی یخ کشور، تصریح کرد: باید بگویم انجمن هاکی روی یخ با وسواس و تأکید ویژه بر پرورش نخبگان در سنین پایه، در حال انجام کاری بزرگ است. اینکه حتی در بحبوحه لیگ و رقابت‌های سنگین تیم ملی، برگزاری دوره‌های استعدادیابی برای رده‌های سنی زیر ۱۰، ۱۴ سال و دیگر رده‌ها متوقف نمی‌شود، نشان‌دهنده چشم‌انداز دقیق این مجموعه برای آینده است. امروز هاکی روی یخ ایران در سطح جهانی دیده می‌شود و وجود تیم‌های ملی فعال در هر دو بخش بانوان و آقایان در تمام رده‌های سنی، گواه این مدعاست که ما در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.

این بازیکن جوان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تأکید بر کمبودهای زیرساختی، بیان کرد: هاکی روی یخ از رشته‌های پرطرفدار و محبوب در دنیاست و پتانسیل ایران در این رشته فراتر از چیزی است که امروز می‌بینیم. ما بازیکنان بسیار بااستعداد و باانگیزه‌ای داریم که تشنه موفقیت هستند، اما پیشرفت اصلی در گرو افزایش تعداد پیست‌های استاندارد یخ در کشور است.

وی ادامه داد: از کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان انتظار می‌رود نگاه ویژه‌تری به این رشته داشته باشند. زیرساخت‌ها، ستون فقرات موفقیت‌های بین‌المللی هستند و با تقویت این بخش، می‌توانیم در سطوح آسیا و جهان به جایگاه‌های رفیع‌تری دست پیدا کنیم.



ناقلی با روحیه‌ای سرشار از امید برای آینده، اظهار داشت: افتخار می‌کنم که به عنوان یک ایرانی در میادین بین‌المللی حضور دارم. هر بار که پیراهن تیم ملی را بر تن می‌کنم، مسئولیت سنگینی روی شانه‌هایم احساس می‌کنم و تمام تلاشم این است که بهترین عملکردم را در تیم ملی ارائه دهم.

وی در پایان گفت: آینده هاکی روی یخ ایران را بسیار روشن می‌بینم. اگر این روند حمایت و برنامه‌ریزی حفظ شود، قطعاً در سال‌های پیش رو اخبار بزرگ‌تری از موفقیت‌های هاکی روی یخ ایران در سطح جهان خواهید شنید. من نیز با همین انگیزه برای آینده‌ای بهتر و برافراشته شدن پرچم ایران در میادین بزرگ، با تمام توان تلاش خواهم کرد.