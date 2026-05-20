۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

چشم اندازه انجمن روشن است؛

گفتگوی مهر با ستاره ۱۷ ساله هاکی روی یخ؛ برای پرچم ایران می‌جنگیم

ستاره ۱۷ ساله هاکی روی یخ ایران که به عنوان لژیونر در لیگ ترکیه خوش می‌درخشد، ضمن تشریح مسیر حرفه‌ای خود، از ضرورت‌های توسعه هاکی روی یخ ایران سخن گفت.

یونس ناقلی که حالا به عنوان یکی از پدیده‌های هاکی روی یخ کشور شناخته می‌شود در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شروع مسیر ورزشی‌اش گفت: من هاکی روی یخ را از ۱۲ سالگی آغاز کردم. پشتکار در تمرینات و حمایت خانواده باعث شد تا خیلی زود مسیر رشد را طی کنم. در ۱۴ سالگی به اردوی تیم ملی دعوت شدم و در ۱۶ سالگی نخستین اعزام برون‌مرزی خود با پیراهن تیم ملی بزرگسالان ایران را تجربه کردم. اکنون دو سال است که به عنوان لژیونر در ترکیه فعالیت می‌کنم و عضو تیم «زیتون‌برنو» هستم. کسب مقام دوم در رده‌های بزرگسالان و زیر ۲۰ سال در لیگ ترکیه، بخشی از ثمره تلاش‌های سال‌های اخیر من است و گلزنی در بازی فینال رده زیر ۲۰ سال، خاطره شیرینی بود که برایم رقم خورد.

نارقلی با تمجید از سیاست‌های انجمن هاکی روی یخ کشور، تصریح کرد: باید بگویم انجمن هاکی روی یخ با وسواس و تأکید ویژه بر پرورش نخبگان در سنین پایه، در حال انجام کاری بزرگ است. اینکه حتی در بحبوحه لیگ و رقابت‌های سنگین تیم ملی، برگزاری دوره‌های استعدادیابی برای رده‌های سنی زیر ۱۰، ۱۴ سال و دیگر رده‌ها متوقف نمی‌شود، نشان‌دهنده چشم‌انداز دقیق این مجموعه برای آینده است. امروز هاکی روی یخ ایران در سطح جهانی دیده می‌شود و وجود تیم‌های ملی فعال در هر دو بخش بانوان و آقایان در تمام رده‌های سنی، گواه این مدعاست که ما در مسیر درستی حرکت می‌کنیم.

این بازیکن جوان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تأکید بر کمبودهای زیرساختی، بیان کرد: هاکی روی یخ از رشته‌های پرطرفدار و محبوب در دنیاست و پتانسیل ایران در این رشته فراتر از چیزی است که امروز می‌بینیم. ما بازیکنان بسیار بااستعداد و باانگیزه‌ای داریم که تشنه موفقیت هستند، اما پیشرفت اصلی در گرو افزایش تعداد پیست‌های استاندارد یخ در کشور است.

وی ادامه داد: از کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان انتظار می‌رود نگاه ویژه‌تری به این رشته داشته باشند. زیرساخت‌ها، ستون فقرات موفقیت‌های بین‌المللی هستند و با تقویت این بخش، می‌توانیم در سطوح آسیا و جهان به جایگاه‌های رفیع‌تری دست پیدا کنیم.

ناقلی با روحیه‌ای سرشار از امید برای آینده، اظهار داشت: افتخار می‌کنم که به عنوان یک ایرانی در میادین بین‌المللی حضور دارم. هر بار که پیراهن تیم ملی را بر تن می‌کنم، مسئولیت سنگینی روی شانه‌هایم احساس می‌کنم و تمام تلاشم این است که بهترین عملکردم را در تیم ملی ارائه دهم.

وی در پایان گفت: آینده هاکی روی یخ ایران را بسیار روشن می‌بینم. اگر این روند حمایت و برنامه‌ریزی حفظ شود، قطعاً در سال‌های پیش رو اخبار بزرگ‌تری از موفقیت‌های هاکی روی یخ ایران در سطح جهان خواهید شنید. من نیز با همین انگیزه برای آینده‌ای بهتر و برافراشته شدن پرچم ایران در میادین بزرگ، با تمام توان تلاش خواهم کرد.

کد مطلب 6835557

