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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

همدان در ورزش هاکی کشور قدمت ۶۰ ساله دارد

همدان در ورزش هاکی کشور قدمت ۶۰ ساله دارد

همدان-مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: پیشینه بیش از ۶۰ ساله هاکی در همدان، این استان را به یکی از قطب‌های اصلی این رشته در کشور تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از تمرینات ملی‌پوشان هاکی در همدان با اشاره به ظرفیت‌های فنی استان همدان در ورزش هاکی اظهار کرد: پیشینه غنی و حضور مستمر ورزشکاران همدانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، گواهی بر جایگاه ویژه هاکی همدان در سطح کشور است.

وی با اشاره به انتخاب «امیر چهاردولی» به عنوان سرمربی تیم ملی هاکی جمهوری اسلامی ایران، افزود: انتصاب چهره‌های همدانی در سطوح عالی کادر فنی تیم ملی، ثمره برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و فعالیت‌های تخصصی خانواده هاکی استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تأکید بر اهمیت میزبانی رویدادهای ملی در راستای توسعه ورزش قهرمانی گفت: برگزاری اردوها و مسابقات رسمی در استان‌ها، علاوه بر ایجاد انگیزه میان ورزشکاران بومی، نقشی کلیدی در ارتقای سطح فنی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی ایفا می‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: این اداره‌کل با هدف تقویت ورزش حرفه‌ای، از میزبانی رویدادهای ملی و اردوهای آمادگی تیم‌های ملی با تمام توان حمایت کرده و زیرساخت‌های لازم برای این منظور را تأمین می‌کند.

گفتنی است، اردوی تیم ملی هاکی جمهوری اسلامی ایران از ۱۳ تا ۱۹ خردادماه به میزبانی سالن امام علی (ع) در همدان در حال برگزاری است.

کد مطلب 6852140

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