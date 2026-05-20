به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی در همایش روز ملی جمعیت با تبیین پیوند میان جمعیت و اقتدار ملی گفت: اگر ایران عزیز سرمایه جمعیتی خود را از دست بدهد، بخش مهمی از اقتدارش در عرصه‌های اقتصادی، امنیتی و دفاعی دچار تضعیف و افول خواهد شد. موفقیت‌های ما در نبردهای اخیر مدیون سرمایه انسانی است؛ چراکه یک جمعیت ۳۰ میلیونی هرگز توان اقتصادی و قدرت دفاعی لازم برای صیانت از کشور را نخواهد داشت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آینده‌پژوهی رهبر شهید انقلاب در خصوص تضعیف دفاعی ایران بر اثر بحران جمعیت، افزود: ناترازی جمعیت کمتر از ناترازی آب و برق نیست؛ اما چون بحران آب و برق روزمره دیده می‌شود، ما را درگیر می‌کند، در حالی که بحران جمعیت پنهان است و زمانی متوجه عمق فاجعه می‌شویم که شاید برای جبران خیلی دیر شده باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اکنون جمعیت سالمند بالای ۶۰ سال ما حدود ۱۲ میلیون است.وضعیت جمعیتی مطلوب این است که ۷۰ درصد جمعیت بین ۱۵ تا ۶۰ سال و ۳۰ درصد در دو طیف زیر ۱۵ سال و بالای ۶۰ سال باشند اما در سه دهه آینده مطابق نرخ باروری ۱.۳۵ که داریم، جمعیت سالمند کشورمان معادل یک سوم جمعیت کل کشور می‌شود.

صالحی تأکید کرد: اگر کشوری در چرخه کاهش جمعیت بیفتد، ۱۳۰ سال طول می‌کشد تا از این وضعیت خارج شود. این تحول، تمام معادلات اجتماعی و سلامت جامعه را به شکلی هولناک تغییر خواهد داد.

وی با تحلیل ریشه‌های این بحران، ضمن تأیید تأثیر اقتصاد، بر نقش کلیدی سبک زندگی تأکید کرد و گفت: نباید تصور کرد اقتصاد تنها عامل است. در حال حاضر بیش از ۶۰ کشور توسعه‌یافته با درآمدهای سرانه بسیار بالا نظیر آلمان، آمریکا، سوئیس، سوئد و کره جنوبی نیز با بحران جدی جمعیت دست‌وپنج نرم می‌کنند. این نشان می‌دهد که ما با یک چالش عمیق فرهنگی روبرو هستیم.

صالحی با استناد به پیمایش‌های ملی، خانواده‌محوری را مزیت بزرگ جامعه ایران دانست و تصریح کرد: در حالی که تنها ۲۴ درصد تمایلی به فرزندآوری ندارند، ۷۵ درصد جامعه ایرانی همچنان خواهان داشتن فرزند هستند. همچنین ۸۸ درصد مردم مخالف ازدواج‌های غیررسمی‌اند که نشان‌دهنده جایگاه مستحکم نهاد خانواده در فرهنگ ماست.

وزیر ارشاد خواستار اقناع نخبگانی در سطح مدیران، علما، هنرمندان و دانشگاهیان شد و افزود: همه گروه‌های مرجع باید باور کنند که جمعیت، جدی‌ترین مسئله کشور است. ما باید از پیشران‌های فرهنگی نظیر ایران‌دوستی و لذت از خانواده استفاده کنیم تا بر فردگرایی غلبه کنیم.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از ایده‌های نو و تجارب موفق جهانی، خاطرنشان کرد: امروز تمرکز بر تسهیل تولد فرزند اول و دوم برای ما یک اولویت حیاتی است. باید با روش‌های مؤثر و درگیر کردن حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، موانع ذهنی و عملی خانواده‌ها را برطرف کنیم تا از سقوط در چاله جمعیتی جلوگیری شود.