سیمایی صراف: اگر مردم را دسته بندی کردیم باید اصلاح کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف صبح چهارشنبه در جمع دانشگاهیان استان گیلان با حضور استاندار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: داغ شهادت ایشان هنوز سرد نشده و ما همچنان نیازمند سیاست‌گذاری‌های نوین برای حوزه علم و فناوری هستیم.

وی با قدردانی از استاندار گیلان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزود: مردم ایران آنقدر هوشیار هستند که همه اختلافات سیاسی، حزبی، فرهنگی و اجتماعی را در مقابل منافع ملی کنار می‌گذارند. تکثر و تنوع عقاید و سلیقه‌ها محترم و مطلوب است، اما خط قرمز اختلاف، منافع ملی است.

وزیر علوم با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی رویکردها، تصریح کرد: اگر جایی کم‌توجهی یا کم‌لطفی کرده‌ایم و مردم را دسته‌بندی کرده‌ایم، باید اصلاح کنیم، چراکه مردم از ما پیشروتر هستند.

سیمایی صراف در ادامه با اشاره به جایگاه والای مردم گیلان در تاریخ و تمدن ایران، بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهیان تأکید کرد و گفت: به نظر من مرحوم دکتر مجتهدی، شخصیت ارزنده گیلانی و مؤسس دانشگاه شریف، یک جمله طلایی دارد؛ «به مملکت‌تان خدمت کنید». ما مدیون مردم هستیم، سرمایه‌ها متعلق به مردم است و دانشگاه از مردم برخاسته و باید برای مردم باشد.

وی با بیان اینکه کارکرد دانشگاه فقط تربیت متخصص نیست، خاطرنشان کرد: دانشگاه باید انسان تحویل دهد، دانشگاه ایرانی باید انسانی تربیت کند که برای ایران و حتی برای جهان مفید باشد. من وقتی معلم خوبی هستم که نسبت به شخصیت، اخلاق و حتی مشکلات شخصی دانشجو احساس مسئولیت کنم.

اضافه شدن شاخص مسئولیت اجتماعی در ارزیابی اساتید

وزیر علوم با اشاره به پیامدهای اجتماعی دوران پس از جنگ، افزود: در ایران پساجنگ، با مشکلات اجتماعی بیشتری روبه‌رو خواهیم شد. دانشگاه باید بیدار، پیشرو و میانجی باشد و تلاش کند شکاف‌های اجتماعی را پر کند. وظیفه معلمی فقط مقاله و داوری نیست، بلکه آموزش تحمل، مدارا، فهمیدن و دوست داشتن یکدیگر است.

سیمایی صراف با تأکید بر اینکه اختلاف نظر نباید به دشمنی منجر شود، گفت: باید از یک ایران یکپارچه، نه فقط از نظر جغرافیایی بلکه از نظر فرهنگی، دفاع کنیم. حفظ یکپارچگی ذهنی نیز جزو مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاهیان است.

وی از اضافه شدن شاخص «مسئولیت اجتماعی» در ارزیابی اساتید و دانشگاه‌ها خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای کار، یکی از اهداف ما حرکت دانشگاه به سمت ایفای نقش اجتماعی بوده است. در آیین‌نامه جدید، استاد دیگر فقط با آموزش، پژوهش و فناوری ارزیابی نمی‌شود. ۱۰ نمره از شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌ها به مسئولیت اجتماعی اختصاص یافته است.

وزیر علوم با تأکید بر اینکه دانشگاه‌ها را واحد استانی نمی‌بینیم، گفت: وقتی می‌گوییم مسئولیت اجتماعی، یعنی دانشگاه گیلان برای ایران، دانشگاه تهران برای ایران و دانشگاه سیستان و بلوچستان برای ایران هستند. دانشگاه‌ها واحد ملی هستند، نه استانی. در عین حال، دانشگاه گیلان نسبت به توسعه و حل معضلات استان گیلان نیز باید مسئولیت خود را ایفا کند.

سیمایی صراف در پایان با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه گیلان و لزوم جلوگیری از تخریب محیط زیست، خاطرنشان کرد: دانشگاه گیلان یکی از سه دانشگاهی است که برای اصلاح اکوسیستم فناوری انتخاب شده است. متأسفانه جدا شدن دانشگاه از علوم پزشکی در برخی موارد، باعث شده دانشگاه‌ها صرفاً با مقاله ارزیابی شوند که این رویکرد باید اصلاح شود.

وی درباره دانشکده علوم دریایی گیلان افزود: حتماً این موضوع را دنبال می‌کنم و پیگیر خواهم شد که آیا مجوز گسترش داده شده یا خیر. قطعاً یکی از جاهایی که باید صاحب این دانشکده و پژوهشکده شود، استان گیلان است.