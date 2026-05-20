آمار جدید شهدای دانشگاه آزاد در جنگ ۴۰ روزه؛ آمار تفکیکی در ۳۲ واحد

فرزاد جهان‌بین معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، از به روزرسانی آمار شهدای جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و اعلام کرد: در مجموع ۱۵۴ شهید از جامعه دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در جنگ تحمیلی سوم به فیض شهادت نائل آمده‌اند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: طبق این گزارش که با بررسی ۳۲ واحد دانشگاهی سراسر کشور تنظیم شده، ترکیب شهدای دانشگاه آزاد اسلامی شامل ۱۴۷ دانشجو، ۴ عضو هیئت علمی/حق‌التدریس، ۲ دانش‌آموز و یک کارمند است.

وی با اشاره به اینکه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تهران با ۴۱ شهید در صدر لیست قرار دارد، افزود: از این تعداد ۴۰ نفر دانشجو و یک نفر استاد حق التدریس/هئیت علمی بوده اند.

جهان بین ضمن بیان این مطلب که پس از تهران، واحد شیراز با ۲۳ شهید در رتبه‌ بعدی بیشترین آمار شهدا قرار گرفته‌ است، گفت: از این تعداد ۲۰ نفر دانشجو، ۲ نفر هیئت علمی/ حق التدریس و یک نفر دانش آموز بوده است. همچنین ۷ شهید دانشجو مربوط به بندرعباس، ۷ شهید دانشجو مربوط به کرمانشاه و ۷ شهید دانشجو از واحد علوم و تحقیقات تهران بودند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: همچنین ۵ دانشجو از واحد تبریز، ۶ دانشجو از واحد ارومیه، ۶ دانشجو از واحد خوزستان، ۶ دانشجو و یک کارمند از واحد لرستان، ۲ دانشجو از واحد نجف آباد، ۴ دانشجو از همدان، ۷ دانشجو از هرمزگان، ۲ دانشجو از واحد اراک، ۲ دانشجو از واحد ساری، یک دانشجو از واحد رشت در جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسیدند.

وی در ادامه گفت: همچنین ۲ دانشجو از واحد یاسوج، ۶ دانشجو از واحد کرمان، ۲ دانشجو از واحد قم، ۲ دانشجو از واحد قزوین، ۲ دانشجو از واحد زنجان، یک دانشجو از واحد مشهد، یک دانشجو از واحد بجنورد و ۱ دانشجو از بندر بوشهر به شهادت رسیده اند. از واحد کرج نیز یک دانشجو و یک هیئت علمی/حق التدریس به فیض شهادت نائل آمده اند.

جهان‌بین در پایان اعلام کرد که از مجموع ۱۵۴ شهید جنگ تحمیلی سوم دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۲۱ دیدار با خانواده ها انجام شده که ۳۳ دیدار به دلیل تخریب ساختمان ، اسکان در هتل و یا بستری در بیمارستان و.. انجام نشده است.