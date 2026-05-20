  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

کشف کوزه سفالی متعلق به دوره صفوی در رودان

کشف کوزه سفالی متعلق به دوره صفوی در رودان

رودان- رئیس یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان، از کشف یک کوزه سفالی تاریخی متعلق به دوره صفوی در روستای کمیز از توابع شهرستان رودان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب الله باغشنی در خصوص کوزه سفالی کشف شده در رودان، اظهار کرد: این اثر تاریخی در اردیبهشت‌ماه سال جاری و در پی اقدامات و پایش‌های مستمر نیروهای یگان حفاظت در منطقه شناسایی و کشف شد.

رئیس یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت این کشف افزود: کوزه سفالی کشف‌شده پس از بررسی‌های اولیه کارشناسان، مربوط به دوره صفوی تشخیص داده‌شده و برای انجام مطالعات تخصصی و نگهداری به موزه مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس منتقل‌شده است.

او ادامه داد: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی نیازمند همکاری و مشارکت مردم است و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز یا کشف اشیای تاریخی، موضوع را در اسرع وقت به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.

سرهنگ باغشنی تأکید کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان با هرگونه تخریب، حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیای تاریخی به‌صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6835643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها