کشف کوزه سفالی متعلق به دوره صفوی در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب الله باغشنی در خصوص کوزه سفالی کشف شده در رودان، اظهار کرد: این اثر تاریخی در اردیبهشتماه سال جاری و در پی اقدامات و پایشهای مستمر نیروهای یگان حفاظت در منطقه شناسایی و کشف شد.
رئیس یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت این کشف افزود: کوزه سفالی کشفشده پس از بررسیهای اولیه کارشناسان، مربوط به دوره صفوی تشخیص دادهشده و برای انجام مطالعات تخصصی و نگهداری به موزه مردمشناسی خلیجفارس بندرعباس منتقلشده است.
او ادامه داد: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی نیازمند همکاری و مشارکت مردم است و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز یا کشف اشیای تاریخی، موضوع را در اسرع وقت به یگان حفاظت میراثفرهنگی اطلاع دهند.
سرهنگ باغشنی تأکید کرد: یگان حفاظت میراثفرهنگی استان با هرگونه تخریب، حفاری غیرمجاز و قاچاق اشیای تاریخی بهصورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.
نظر شما