به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، اظهار کرد: این دو پلنگ با نام‌های «ستین» و «بردین» نام‌گذاری شده‌اند و اطلاعات مربوط به آن‌ها شامل تصاویر، محل مشاهده، ویژگی‌های ظاهری و داده‌های میدانی در پرونده حفاظتی‌شان ثبت شده است.

وی گفت: شناسنامه‌دار شدن این دو پلنگ، گامی مهم در راستای پایش دقیق‌تر جمعیت پلنگ ایرانی و برنامه‌ریزی علمی برای حفاظت از این گونه ارزشمند است.

کریمی افزود: پلنگ ایرانی از گونه‌های شاخص و در خطر انقراض کشور است و حفاظت از آن نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، پایش مستمر و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی است.

وی بیان کرد: در همین راستا، برنامه عمل ویژه حفاظت از پلنگ در استان در حال اجراست و با هدف کاهش تهدیدات، صیانت از زیستگاه‌ها، کاهش تعارض انسان و حیات‌وحش و ارتقای آگاهی عمومی دنبال می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: پایش زیستگاه‌های حساس، تقویت گشت و کنترل، نصب دوربین‌های تله‌ای، آموزش جوامع محلی و مدیریت تعارضات احتمالی از جمله اقداماتی است که در چارچوب این برنامه در دستور کار قرار دارد.

کریمی تأکید کرد: شناسایی و ثبت دقیق هر فرد پلنگ نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین راهبردهای حفاظتی و علمی برای بقای این گونه دارد و استمرار این اقدامات از اولویت‌های اصلی حفاظت محیط زیست استان است.