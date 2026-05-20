۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰

هوای شهرکرد و بروجن در وضعیت «قابل قبول» قرار گرفت

شهرکرد-مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری گفت: کیفیت هوای شهرکرد و بروجن بر اساس اندازه‌گیری‌های صبح امروز در شرایط «قابل قبول» قرار دارد.

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر پایه داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا در ساعت ۹:۱۵ صبح امروز (۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵)، شاخص کیفیت هوا در دو شهر شهرکرد و بروجن در محدوده قابل قبول گزارش شده است.

وی افزود: شاخص کیفیت هوا در شهرکرد عدد ۷۵ را نشان می‌دهد و غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۲۵ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۹۰ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌گیری شده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شاخص کیفیت هوا در بروجن نیز عدد ۸۷ ثبت شده و غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۰ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۱۰۰ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده است.

کریمی با اشاره به اینکه حد استاندارد شاخص کیفیت هوا عدد ۱۰۰ است، بیان کرد: بر این اساس، کیفیت هوا در هر دو شهر در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

