هوای شهرکرد و بروجن در وضعیت «قابل قبول» قرار گرفت

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر پایه دادههای ثبتشده در ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در ساعت ۹:۱۵ صبح امروز (۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵)، شاخص کیفیت هوا در دو شهر شهرکرد و بروجن در محدوده قابل قبول گزارش شده است.
وی افزود: شاخص کیفیت هوا در شهرکرد عدد ۷۵ را نشان میدهد و غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۲۵ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۹۰ میکروگرم بر مترمکعب اندازهگیری شده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شاخص کیفیت هوا در بروجن نیز عدد ۸۷ ثبت شده و غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۰ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۱۰۰ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده است.
کریمی با اشاره به اینکه حد استاندارد شاخص کیفیت هوا عدد ۱۰۰ است، بیان کرد: بر این اساس، کیفیت هوا در هر دو شهر در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
