۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

تمدید طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو

طرح «مشارکت در تولید» ایران‌خودرو که با استقبال متقاضیان همراه شده، امروز چهارشنبه نیز ادامه دارد و متقاضیان همچنان امکان ثبت‌نام در این طرح را خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، بررسی روند ثبت‌نام نشان می‌دهد، ظرفیت تعدادی از محصولات پرتقاضا و همچنین برخی بازه‌های تحویل ابتدایی همچنان فعال بوده و تمام متقاضیان اعم از عادی، جوانی جمعیت و فرسوده می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

به نظر می‌رسد ایران‌خودرو این بار با توجه به استقبال بالای متقاضیان و همچنین رویکرد تنظیم و کنترل بازار، ظرفیت فروش قابل توجهی را برای این طرح در نظر گرفته است. این مسئله می‌تواند فرصت مناسبی برای متقاضیان واقعی باشد تا بدون ورود به بازار آزاد و پرداخت قیمت‌های بالاتر، از مسیر رسمی برای خرید خودرو اقدام کنند.

طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو به دلیل امکان ثبت‌نام مستقیم، دریافت سود مشارکت و همچنین ایجاد فرصت خرید خودرو با قیمت کارخانه، مورد توجه بخشی از متقاضیان واقعی بازار قرار گرفته است.

برخلاف بسیاری از طرح‌های فروش که شانس و قرعه‌کشی تعیین‌کننده است، در طرح مشارکت در تولید، هر متقاضی که امروز ثبت‌نام کند، خودروی خود را در موعد مقرر تحویل می‌گیرد.

کارشناسان بازار خودرو معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد و فاصله قابل توجه قیمت کارخانه و بازار، بسیاری از متقاضیان ترجیح می‌دهند به جای خرید از بازار آزاد، از مسیر ثبت‌نام رسمی و تحویل برنامه‌ریزی‌شده اقدام کنند.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت به آدرس ikco.ir مراجعه کنند.

