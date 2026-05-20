به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، بررسی روند ثبت‌نام نشان می‌دهد، ظرفیت تعدادی از محصولات پرتقاضا و همچنین برخی بازه‌های تحویل ابتدایی همچنان فعال بوده و تمام متقاضیان اعم از عادی، جوانی جمعیت و فرسوده می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.



به نظر می‌رسد ایران‌خودرو این بار با توجه به استقبال بالای متقاضیان و همچنین رویکرد تنظیم و کنترل بازار، ظرفیت فروش قابل توجهی را برای این طرح در نظر گرفته است. این مسئله می‌تواند فرصت مناسبی برای متقاضیان واقعی باشد تا بدون ورود به بازار آزاد و پرداخت قیمت‌های بالاتر، از مسیر رسمی برای خرید خودرو اقدام کنند.



طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو به دلیل امکان ثبت‌نام مستقیم، دریافت سود مشارکت و همچنین ایجاد فرصت خرید خودرو با قیمت کارخانه، مورد توجه بخشی از متقاضیان واقعی بازار قرار گرفته است.



برخلاف بسیاری از طرح‌های فروش که شانس و قرعه‌کشی تعیین‌کننده است، در طرح مشارکت در تولید، هر متقاضی که امروز ثبت‌نام کند، خودروی خود را در موعد مقرر تحویل می‌گیرد.



کارشناسان بازار خودرو معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد و فاصله قابل توجه قیمت کارخانه و بازار، بسیاری از متقاضیان ترجیح می‌دهند به جای خرید از بازار آزاد، از مسیر ثبت‌نام رسمی و تحویل برنامه‌ریزی‌شده اقدام کنند.



متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت به آدرس ikco.ir مراجعه کنند.

