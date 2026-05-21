«یحیی» منتشر شد/ روایتی متفاوت از شهید یحیی سنوار

به گزارش خبرگزاری مهر، «یحیی»اثری که با روایتی تحلیلی و داستانگونه، تلاش دارد تصویری چندوجهی از زندگی و شخصیت شهید یحیی سنوار، از چهرههای تأثیرگذار مقاومت فلسطین، ارائه دهد.
شهید یحیی سنوار، فرماندهای بود که شجاعت و نترس بودن او حتی در میان زندانبانان و دشمنانش نیز زبانزد بود. او که سالها از عمر خود را در سیاهچالهای رژیم صهیونیستی سپری کرد، در طول دوران اسارت نه تنها ذرهای از روحیه جهادی و اعتمادبهنفس خود را از دست نداد، بلکه با اقتداری مثالزدنی، زندان را به عرصهای برای مبارزه و کسب دانش تبدیل کرد.
شجاعت او در مواجهه با بازجویان، توأم با آرامش و تسلطی بود که دشمن را به حیرت وامیداشت؛ بهطوریکه بسیاری از مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی او را نه یک زندانی، بلکه «رئیس واقعی زندان» میدانستند که بر فضای حاکم بر آنجا تسلط داشت.
نویسنده در این اثر تلاش کرده است فراتر از قضاوتهای رایج، چهرهای واقعی از سنوار ترسیم کند؛ شخصیتی که نماد ایستادگی و شجاعت برای ملت فلسطین است و با ذهن استراتژیک و ارادهای پولادین، معادلات منطقه را تغییر داد.
در بخشی از این کتاب آمده است:
«برای سیستم زندان اسرائیل، یحیی سنوار یک معما بود. او با اسیرکنندگانش به خشونت رفتار نمیکرد. طالب احترام بود و اغلب آن را دریافت میکرد. یکی از مقامات زندان بعدها گفته بود: ما این احساس را داشتیم که یحیی رئیس واقعی زندان است. او نهتنها میان اعضای حماس، بلکه در میان زندانیان همسو یا حتی جناحهای رقیب نیز مرجعیت اخلاقی داشت. بیش از هر چیز، دوران زندان برای سنوار فرصت طلایی تفکر بود. او غرق در متون عبری، روزنامههای اسرائیلی و مطالعات جامعه اسرائیل بود و زبان عبری را بهطور کامل آموخت.»
کتاب «یحیی» در ۱۴۹ صفحه، قطع رقعی، با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۳۰ هزار تومان توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسیده است.
