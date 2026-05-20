سوم خرداد تبلور مکتب و گفتمان مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعلام برنامههای سازمانها و نهادهای کشوری و لشکری سراسر کشور در گرامیداشت چهل و چهارمین سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر، با حضور معاون رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و اصحاب رسانه برگزار شد. این برنامه ساعت 10 صبح در سالن قصر شیرین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برقرار بود.
علی اصغر جعفری گفت: تعداد فعالیتهای پیشبینی و ثبتشده در سامانه به ۹۰۰ مورد رسیده است که به بخشی از عناوین و فعالیتهای شاخص سوم خرداد اشاره میکنم: در این دو روز، و احتمالا در بازههای زمانی قبل و بعد از آن، آیین رونمایی از ۳۰۰ عنوان کتاب جدید مرتبط با دفاع مقدس و حماسه مردم ایران، اعم از دوران دفاع هشتساله و همچنین دفاع مقدسِ دوازدهروزه و ماه رمضان، با حضور خانوادههای معظم شهدا برگزار خواهد شد. بدینوسیله از نویسندگان و اهل قلم که با همت و تلاش در این مسیر گام برداشته و این آثار فاخر را فراهم کردهاند، صمیمانه قدردانی میکنم تا انشاءالله این آثار در دسترس علاقهمندان قرار گیرد.
او در ادامه گفت: علاوه بر این، مراسم یادبود شهدا، تکریم رزمندگان و تجلیل از خانوادههای معظم آنان نیز در دستور کار قرار دارد.
معاون رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس افزود: همچنین چند فعالیت دیگر نیز پیشبینی شده است که به برخی از آنها اشاره میشود. در سراسر کشور ۱۲۰ نمایشگاه کتاب و آثار هنری برگزار خواهد شد که شامل آثاری در حوزههای خوشنویسی، نقاشی، گرافیک، عکس، پوستر و سایر جلوههای هنری است.
جعفری گفت: همچنین نشستهای تخصصی در حوزه دفاع مقدس و تبیین استقامت و مقاومت ملت ایران برگزار خواهد شد. علاوه بر این، ۲۵ مراسم شب شعر و خاطره در سطح کشور پیشبینی شده است که انشاءالله برگزار خواهد شد.
او در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه هنرهای نمایشی نیز ۲۰ اجرای تئاتر خیابانی در نظر گرفته شده است که هر یک از این اجراها ممکن است در چندین شهر و در مکانهای مختلف اجرا شوند، افزود: رونمایی از سامانه اطلاعات شهدای فرهنگی و دانشآموز نیز که توسط وزارت آموزش و پرورش آماده شده است، انشاءالله در این ایام انجام خواهد شد. همچنین برپایی نمایشگاههای هنری در حوزه دفاع مقدس، جنگ دوازدهروزه و جنگ تحمیلی رمضان، همراه با برگزاری تجمعات مردمی، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامهریزی و برگزار خواهد شد.
جعفری با بیا اینکه وزارت علوم نیز دیدار و تکریم خانوادههای شاخص علمی را در دست پیگیری دارد، گفت: در این برنامه از تعدادی از شهدای دانشمند و شهدای شاخص حوزه علم و فناوری تجلیل خواهد شد. دوستان ما در وزارت جهاد کشاورزی نیز رونمایی از چند تندیس مربوط به شهدای شاخص این وزارتخانه را در برنامه دارند و در عین حال، برنامههایی برای تجلیل از پیشکسوتان جهاد نیز تدارک دیدهاند.
او در ادامه با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات نیز برنامه تجلیل از خانوادههای معظم شهدای عملیات بیتالمقدس و همچنین شهدای جنگ تحمیلی دوازدهروزه و رمضان را در دستور کار دارد، افزود: در وزارت ورزش و جوانان، با توجه به شهادت تعدادی از ورزشکاران در این جنگهای اخیر، برنامه تکریم شهدای ورزشکار و دیدار و تجلیل از جانبازان و خانوادههای معظم شهدا توسط فدراسیونها در تهران و استانها برگزار خواهد شد.
علیاصغر جعفری بیان کرد: در وزارت دادگستری نیز برنامه تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت پیشبینی شده است. در حوزههای علمیه، مراسم تجلیل از پیشکسوتان و نیز برگزاری محفل شعر و ادب برگزار خواهد شد. در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی نیز برگزاری نشستهای تخصصی و برنامههایی برای اساتید درس دفاع مقدس در نظر گرفته شده است که بحمدالله این دانشگاه در این حوزه پیشگام بوده است.
معاون رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز مراسم گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت دزفول را در بیش از سه هزار شهرستان و مجموعههای کشوری برگزار خواهد کرد و در تهران نیز در حدود صد مرکز، علاوه بر تجمعات شبانه، مراسم ملی برگزار میشود.
او افزود: همچنین جمعیت هلال احمر که در دو جنگ اخیر نیز خوش درخشید و شهدای عزیزی تقدیم کرد، مراسم تجلیل از خانوادههای معظم شهدای امدادگر را برگزار خواهد کرد. در سایر سازمانها، دستگاهها و استانها نیز برنامههای متعددی پیشبینی شده است که مفصل است و انشاءالله همکاران بنده فایل کامل آن را در اختیار شما قرار خواهند داد تا هر بخش مورد نظر بتواند بهصورت جداگانه منعکس شود.
جعفری در ادامه گفت: آنچه مهم است این است که ملت ما این قطعه تاریخی و درخشان از تاریخ معاصر خود را هرگز فراموش نکرده و نخواهد کرد و همواره آن را پاس میدارد. ما شهدای عزیزی تقدیم کردهایم و امروز اگر ملت ما سربلند است و از اقتدار قابل توجهی برخوردار است و اگر دشمنان نتوانستهاند این ملت را به زانو درآورند، مدیون حماسه دفاع مقدس و تجربه متراکم آن در طول سالها و همچنین فداکاری شهدا و خانوادههای معظم آنان است؛ امری که در این دو جنگ تحمیلی اخیر نیز بهخوبی خود را نشان داد.
او در پایان بیان کرد: یقین داریم که به لطف الهی و با عنایات حضرت امام رضا علیهالسلام و حضرت ولیعصر عجلالله تعالی فرجهالشریف، انشاءالله ملت ما در این نبرد نابرابر نیز سربلند و پیروز خواهد بود.
