به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای آغاز نمایشگاه مجازی کتاب تهران، با اکبر قنبری مدیر انتشارات نگاه معاصر درباره شرکت در این نمایشگاه و فواید و معایبش گفتگو کردیم.

قنبری در پاسخ به پرسش چرایی شرکت در این نمایشگاه گفت: امسال در نمایشگاه شرکت می‌کنیم، به خاطر اینکه این نمایشگاه فرصتی است برای نیروهای فرهنگی تا کتاب‌های منتشرشده در سال‌های گذشته را ببینند. همچنین فرصتی است برای کسانی که در شهرستان‌ها هستند و دسترسی به کتابفروشی‌های مختلف ندارند؛ شهرستان‌های دورافتاده‌ای هستند که نمی‌توانند کتاب‌های روزآمد را ویترین کنند.

او درخصوص کتاب‌های جدید و حوزه‌هایی که این انتشارات در آن زمینه‌ها کتاب منتشر کرده‌اند افزود: عناوین جدیدی که ما داریم در حوزه‌های اندیشه، بینش معنوی، دانش سیاسی، نگرش فلسفی و همچنین اسلام‌پژوهی است.

قنبری درباره برگزاری نمایشگاه مجازی و فواید و معایبش گفت: نمایشگاه مجازی هم معایبی دارد هم محاسنی. معایب نمایشگاه کلاً در ایران این است که نمایشگاه تبدیل شده به فروشگاه و فروشگاه رقیب کتابفروشی‌ها و سیستم توزیع شده. به یک معنا وجود نمایشگاه باعث می‌شود که سیستم توزیع و کتابفروشی آسیب ببیند. این آسیب مربوط است به یک ماه قبل از نمایشگاه که افراد کتاب نمی‌خرند و یک ماه بعد از نمایشگاه هم کتاب نمی‌خرند و این یک آسیب جدی برای سیستم توزیع و کتابفروشی‌هاست.

وی افزود: البته وزارت ارشاد اخیراً در سال‌های گذشته تدبیری اندیشیده که بخشی از این آسیب را جبران کند و آن این است که کتابفروشی‌ها هم امکان ویترین کردن کتاب‌های ناشرین را دارند و در نمایشگاه مجازی می‌توانند به یک معنایی شرکت کنند.

او در پایان گفت: نکته مثبت این نمایشگاه این است که اکثر شهرهای بزرگ دارای کتابفروشی‌ها هستند، اما شهرهای کوچک در شهرهای مختلف یا کتابفروشی‌های روزآمدی ندارند یا کتابفروشی‌هایی که در زمینه علوم انسانی همه کتاب‌ها را پوشش بدهند؛ ولی در شهرهای مختلف افراد متفاوتی وجود دارند.