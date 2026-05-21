۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۱

کلاهبرداری به اسم خرید «سابقه بیمه‌»+فیلم

روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به انتشار آگهی‌های فریبنده در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌ها، با موضوع «تکمیل سابقه بیمه» یا «ایجاد سابقه بیمه‌ای» در قبال دریافت وجه، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متأسفانه برخی افراد سودجو با درج آگهی‌هایی در شبکه های اجتماعی و سایت‌هایی نظیر دیوار و شیپور، سعی در سوءاستفاده از بیمه‌شدگان و بازنشستگان داشته و با ادعای ارائه خدمات بیمه‌ای خارج از چارچوب قانونی، اقدام به اخاذی می‌کنند.

بر همین اساس، تمامی این ادعاها کذب، جعل و کلاهبرداری است و هیچ‌گونه اعتباری ندارند. مضافا هیچ‌گونه همکاری یا واگذاری خدمات به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفته و تبلیغات منتشر شده در این زمینه مورد تأیید سازمان تامین اجتماعی نیست.

به تمامی بیمه‌شدگان و بازنشستگان توصیه می‌شود با توجه به اینکه ارائه هرگونه خدمت مربوط به ایجاد، تکمیل یا اصلاح سابقه بیمه‌ای صرفاً از طریق شعب و کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی یا سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir انجام می‌شود؛ در صورت نیاز به بررسی یا پیگیری وضعیت سوابق بیمه‌ای خود، تنها از مسیرهای رسمی سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند.

همچنین در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی، شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات بیمه‌شدگان، بازنشستگان، مستمری‌گیران و کارفرمایان است.

حبیب احسنی پور

