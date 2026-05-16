هشدار ورود دو موج بارشی به آذربایجان شرقی

یونس اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بر اساس بررسی این نقشه‌ها، در طول هفته جاری دو موج بارشی وارد منطقه شمال‌غرب کشور شده و آذربایجان شرقی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: موج نخست این سامانه بارشی از ابتدای هفته وارد استان شده و فعالیت آن تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و پس از آن موج دوم از روز سه‌شنبه آغاز شده و تا پایان هفته به شکل بارش‌های رگباری در استان فعال خواهد بود.

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این سامانه بیشتر مناطق استان را در بر می‌گیرد، گفت: شدت بارش‌ها در نیمه شمالی استان به‌ویژه منطقه ارسباران و همچنین در نیمه شرقی استان بیشتر پیش‌بینی می‌شود.

اکبرزاده با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه ادامه داد: از ویژگی‌های این سامانه می‌توان به بارش برف در ارتفاعات، وقوع رعد و برق و صاعقه، بارش تگرگ در مناطق مستعد و همچنین وزش تندبادهای گاهی شدید اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: در برخی ساعات احتمال آبگرفتگی معابر شهری، وقوع سیلاب‌های محلی و طغیان رودخانه‌ها وجود دارد و در کنار آن احتمال خسارت ناشی از تندباد، برخورد صاعقه و بارش تگرگ نیز پیش‌بینی می‌شود.

اکبرزاده همچنین درباره خسارات احتمالی گفت: با توجه به شدت وزش باد در برخی مناطق، احتمال آسیب به سازه‌های سبک، گلخانه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی وجود دارد.

وی در پایان از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر گرفته و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.