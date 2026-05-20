به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش وضعیت دمایی استان گلستان در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، اختلاف محسوس دمایی میان مناطق مختلف استان همچنان ادامه دارد و برخی شهرستان‌ها هوای خنک‌تری را نسبت به سایر نقاط تجربه کردند.

بر این اساس، علی‌آبادکتول با ثبت دمای ۱۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین شهرستان گلستان در صبح امروز اعلام شد و کمینه دمای ثبت‌شده در پارک ملی گلستان نیز به ۱۴ درجه سانتی‌گراد رسید.

در مقابل، شهرستان آق‌قلا با ثبت دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد در روز گذشته، گرم‌ترین نقطه استان بود و اینچه‌برون نیز صبح امروز چهارشنبه حداقل دمای ۲۰ درجه را به ثبت رساند.

دمای حداقل شهر گرگان در صبح امروز ۱۸ درجه سانتی‌گراد اعلام شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای مرکز استان طی امروز به ۲۱ درجه سانتی‌گراد برسد.

همچنین حداقل دمای ثبت‌شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل بندرگز ۱۹ درجه، بندرترکمن ۱۸ درجه، گنبدکاووس ۱۹ درجه، مینودشت ۱۸ درجه، کردکوی ۱۸ درجه، هاشم‌آباد ۱۸ درجه، مراوه‌تپه ۱۹ درجه، انبارالوم ۱۹ درجه و دلند ۱۹ درجه بوده است.