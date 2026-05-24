به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز یکشنبه با بیان اینکه برای آگاهی مردم با این شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح نارنجی صادر شده است، افزود: فعالیت متناوب سامانه بارشی طی ساعات بعد از ظهر و اوایل شب به ویژه در نیمه شمالی استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.

وی اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی همچنین موجب افزایش ابر، جاری شدن روان آب، آبگرفتگی معابر، غرش و برخورد آذرخش و وزش باد گاهی تا شدید می شود.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: مردم و علاقه مندان به طبیعت گردی از اتراق و چادر زدن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در زیر درختان بلند در هنگام غرش آذرخش خودداری کنند.

امیدفر، با بیان اینکه دمای هوای استان طی این بازه زمانی تغییرات قابل ملاحظه ای نخواهد داشت، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته تیکمه داش با حداقل دمای چهار درجه سانتی گراد خنک ترین و جلفا با حداکثر دمای ۲۹ درجه بالای صفر گرمترین شهرهای استان بودند.

وی یادآور شد: دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک ترین زمان به ۱۱ درجه و در گرمترین زمان به ۲۵ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید و دمای فعلی۱۲ ظهر این شهر ۲۳ درجه بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نکرده است.

آذربایجان شرقی منطقه ای سردسیر و کوهستانی است و از لحاظ تقسیم بندی های اقلیمی جزو مناطق نیمه خشک به حساب می آید.

آب و هوای این استان به طور کلی سرد و خشک است ولی به علت تنوع توپوگرافیکی از اقلیم های متفاوتی برخوردار است.

آذربایجان شرقی همواره تحت تاثیر بادهای سرد شمالی و سیبری و بادهای مرطوب دریای سیاه و مدیترانه و اقیانوس اطلس همچنین بادهای محلی متاثر از کوهستان های سبلان در شرق، سهند در غرب و جنوب غربی، رشته کوه های قره داغ در شمال، رشته کوه های تخت سلیمان و اربط در جنوب، ارتفاعات بزقوش در جنوب شرق و قوشاداغ در شمال شرق استان قرار دارد.